Soudan: Jibril - Tragetter le convoi de Hamdouk est une opération terroriste lâche

Khartoum — - Le Président du Mouvement pour la Justice et l'Egalité (JEM), le Dr Jibril Ibrahim, a déclaré que le Ciblage du Convoi du Premier ministre est une Opération Terroriste Lâche et contrairement à l'Acte du Peuple Soudanais et à ses Comportements et Valeurs.

Il a dit dans une déclaration à SUNA que le JEM Condamne avec tous les Termes Possibles cette Tentative d'Assassinat et appelle le Peuple du Soudan avec tous ses Secteurs et ses Spectres Thoraciques à s'unir pour Faire Face à ce Comportement Etranger, révélant que le Peuple Soudanais ne fait pas face qu'à la Trahison et au Complot.