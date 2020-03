Congo-Kinshasa: Grand Kasaï - Denise Nyakeru boucle sa mission à Kananga

Arrivée le dimanche 08 mars 2020, tard dans la soirée, la Première dame de la République démocratique du Congo (RDC), Denise Nyakeru Tshisekedi a mené une série d'activités à Kananga, avant de prendre son vol pour Kinshasa.

Dans son adresse, tenue à la place de l'Indépendance si tôt arrivée devant la foule inimaginable venue à son accueil, Denise Nyakeru qu'accompagnait Marthe Kasalu la mère biologique du Président congolais, Félix Tshisekedi a précisé que, sa mission à Kananga était de communier avec les femmes du Kasaï Central pendant ce mois de mars leur dédié.

Dans son allocution, la Première dame de la république a soutenu que le mois de mars est un mois de défense des droits des femmes sous toutes ses diversités. C'est dans ce sens qu'elle a invité les femmes à, non seulement se limiter à la fête, mais aussi, à avoir la conscience de défendre leurs droits et s'engager dans la lutte pour leur accessibilité à tous les niveaux. Cependant, Denise Tshisekedi a manifesté sa joie pour l'accueil lui réservé.

Au lendemain de son séjour à Kananga, Denise Nyakeru s'est entretenue avec 250 filles élèves, ayant fait plus de points que les autres les années précédentes. La salle des spectacles du lycée Buena Muntu a servi de cadre pour cette activité qui a permis à la première dame de conscientiser et d'encourager ces adolescentes à fournir davantage d'efforts pour faire plus.

Dans cette optique, 50 meilleures élèves ont bénéficié de prix, une manière pour Nyakeru Tshisekedi de les stimuler à plus s'engager. Dans leur mot de circonstance, les élèves des différentes écoles de la ville de Kananga ont, à travers leur représentante, salué la volonté de l'épouse du Chef de l'Etat de voir les filles émerger et devenir de grandes personnalités dans l'avenir. Elles se sont senties réconfortées et ont manifesté leur détermination de rendre le meilleur d'elles-mêmes.

Dans les après-midi de lundi 09 mars, peu avant de s'envoler pour la capitale, la première dame a visité le centre de santé Salongo Muimba et l'hôpital Kalemba Mulumba, deux structures sanitaires qui encadrent les survivantes des violences sexuelles. Elle a compati avec elles et a promis son soutien surtout que le domaine médical est sa passion. Les kits de médicaments, pagnes et une enveloppe leur ont été offerts.