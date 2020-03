Congo-Kinshasa: Dans le livre Archives de droit, de politologie et de légistique - Bob Bobutaka immortalise Léon Kengo wa Dondo

Le scientifique et auteur prolifique, Professeur d'Université, Bob Bobutaka, c'est de lui qu'il s'agit, a immortalisé l'ancien Président du Sénat Léon Kengo wa Dondo, dans un livre intitulé "Archives de droit, de politologie et de légistique- Tome 1. Théorisation sur Léon Kengo wa Dondo", sorti le 25 février 2020 aux éditions Edilivre à Paris.

Dans cet essai de 388 pages, l'auteur a cité Léon Kengo wa Dondo comme une personnalité politique exceptionnelle de la RDC en étant un conseillé de la vie politique congolaise. En résumé, il a encensé le patriarche Kengo wa Dondo en ces termes : «construire un corpus théorique et conceptuel englobant le droit, la politologie, la légistique, l'archivologie, la bibliologie et la communicologie pour expliquer l'humanisation de la mémoire institutionnelle nationale est un exercice quelque peu rare. Ce faisant, de la gestion des sociétés, on enregistre les hommes et les femmes qui ont été au service de leurs pays, mais le cas de Léon Kengo wa Dondo semble être unique dans la mesure où il a œuvré, avec une longévité exceptionnelle dans les trois institutions républicaines».

Hormis ce livre, l'auteur Bob Bobutaka a encore publié un autre livre intitulé "Congo-Kinshasa et Congo-Brazzaville. Développement, langue musique, sport, politique et bibliologie" paru dans la même édition dans lequel il a rendu un hommage à l'ancien Président de la Chambre haute du parlement, Léon Kengo et Pierre Ngolo du Congo Brazzaville. D'après cet auteur, Kengo est un fond d'archives vivantes, ayant travaillé dans presque toutes les institutions publiques clés de la République et son dernier passage au Sénat a été un modèle de gestion des institutions parlementaires.