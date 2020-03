Gabon: National Foot 1 - Bouenguidi Sport nouveau leader de la poule A

Bouenguidi Sport a eu raison du CF Mounana au stade Tata Migolet de Koula-Moutou sur la marque de 2-1. Une victoire qui le propulse en tête du classement du groupe A avec 16 points, soit 3 points de plus que son adversaire du jour.

Koula-Moutou accueillait l'affiche du weekend entre le promu Bouenguidi Sport, et l'ogre du groupe A le CF Mounana. Dix minutes ont suffi pour que l'équipe locale ouvre la marque et prenne les reins du match. Un but inscrit par Félix Ngagna. Ce sera le score à la pause. En seconde mi-temps, l'équipe de Saturnin Ibela revient avec beaucoup plus d'optimisme et réussi à contenir les assauts des attaquants mounanais. Grâce à l'expérience de ses cadors, Rodrigue Moudoungua et Wombo Bitéghé, Bouenguidi Sport tien tête au leader.

A la 77ème minutes,Roger Bikaye aggrave le score en se jouant de la défense mounanaise. 2-0. Blessé dans leur amour propre, le CF Mounana va réduire la marque à la 79ème minute par Diallo Mallé. Ce ne changera rien à l'issu du temps réglementaire. 2-1 score finale de ce match au sommet du groupe A.

Bouenguidi Sport est donc nouveau leader de la poule et inflige à Mounana sa première défaite de la saison. Avec 16points, l'équipe de Koula-Moutou prend la tête du groupe et devance son adversaire du jour qui en compte 13.