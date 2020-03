Sénégal: Entreprenariat - Félix Bikpo d'Agf plaide pour plus de financement en faveur des femmes

A l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, le directeur général d'African guarantee fund (Agf), Félix Bikpo, a magnifié, dans un communiqué, l'apport des femmes dans les sociétés et les économies des pays africains. Il a appelé les banques et institutions financières à accorder plus de financements aux sociétés dirigées par les femmes.

«Les entreprises détenues ou codétenues par les femmes sont plus rentables. Pourquoi en avez-vous si peu dans votre portefeuille ? Aux banques et institutions financières nous disons : soyez vecteurs d'équité et mettez-vous réellement à la recherche de nouvelles opportunités en ouvrant réellement vos produits aux femmes, élevez leurs ambitions au niveau de celles des hommes en les décomplexant», a lancé Félix Bikpo.

«Dans vos services, créez des moyens d'accès au crédit, favorisez l'audace, incitez à hisser les ambitions de l'entreprenariat féminin. Actionnez ces leviers pour accélérer le mouvement - créez vos futures clientes championnes !», a-t-il ajouté.

Félix Bikpo ne tarit pas d'éloges sur les femmes chefs d'entreprise. Il indique que les entreprises majoritairement détenues ou dirigées par des femmes se démarquent par leur performance financière.

«Un rapport de Catalyst, publié en 2007, confirme cet état de fait et révèle que des entreprises génèrent une performance supérieure respectivement de 42 %, 53 % et 66 % en ce qui concerne les bénéfices sur les ventes, le rendement des capitaux propres et celui des capitaux investis», écrit-il.

«Les femmes sont un réel pilier des économies africaines et y occupent une place encore peu comprise par les acteurs clés de la sphère financière. Peu sont conscients que le continent affiche le pourcentage le plus élevé de femmes entrepreneures au monde. Cette forte présence et cette segmentation devraient se refléter dans la nature de la clientèle des institutions financières, ce qui est loin d'être une réalité», indique Félix Bikpo.