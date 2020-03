Afrique: Zone Ocde - Un rapport note une amélioration des conditions de vie pour de nombreux habitants

Les conditions de vie se sont globalement améliorées pour de nombreux habitants des pays de l'Ocde au cours des 10 dernières années, mais les inégalités perdurent et l'insécurité, le désespoir et la perte de liens touchent des pans importants de la population, selon un nouveau rapport.

D'après la dernière édition du rapport de l'Ocde, «Comment va la vie ? », le revenu disponible des ménages par personne a augmenté dans plus de la moitié des pays de l'Ocde depuis 2010. « Les taux d'emploi des personnes âgées de 25 à 64 ans ont gagné près de 5 points de pourcentage en moyenne (aujourd'hui, presque huit adultes sur dix occupent un emploi rémunéré), et les individus ayant une durée de travail très longue sont moins nombreux. L'espérance de vie s'est allongée dans la plupart des pays depuis 2010, tandis que le nombre de ménages vivant dans un logement surpeuplé a diminué. Les taux d'homicides ont reculé d'un quart depuis 2010, et les personnes se sentent généralement plus en sécurité dans la rue », lit-on dans le rapport. Les enquêtes récentes laissent par ailleurs à penser que les habitants de plus d'un tiers des pays de l'Ocde sont plus satisfaits de leur existence qu'ils ne l'étaient en 2013.

Bien que deux tiers de la population des pays de l'Ocde restent exposés à des niveaux dangereux de pollution, la qualité de l'air s'améliore. Néanmoins, les données abondantes présentées dans le rapport montrent que le bien être ne s'est pas amélioré dans toutes ses dimensions : le patrimoine médian des ménages a diminué et les résultats des élèves aux épreuves de sciences du Programme international pour le suivi des acquis des élèves (Pisa) se sont dégradés, tandis que l'accessibilité financière du logement, la participation électorale et les inégalités de revenu stagnent depuis 2010. Les personnes appartenant au quintile supérieur de la distribution des revenus ont toujours une rémunération plus de cinq fois plus élevée que celle des individus du quintile inférieur. Plus d'un tiers des ménages sont en situation de précarité financière dans la zone Ocde, ce qui signifie qu'ils risqueraient de basculer dans la pauvreté s'ils devaient renoncer à trois mois de leurs revenus.

Lors de la présentation du rapport ce jour à Paris, le secrétaire général de l'Ocde, Angel Gurría, a déclaré : « Les gains que nous avons constatés en matière de bien-être sont une source d'optimisme, mais ils sont inégaux au sein des pays et entre eux et sont toujours menacés, notamment en raison de l'évolution de la situation environnementale. L'épidémie de coronavirus qui touche maintenant tant de pays n'est que le dernier bouleversement en date qui menace profondément notre bien-être. »