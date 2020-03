Angola: La réconciliation en pays est basée sur des expériences "réussies"

Luanda — Le ministre de la Justice et des Droits de l'homme, Francisco Queirós, a déclaré lundi, à Luanda, que le processus de réconciliation en Angola est basé sur l'expérience "réussie" de pardon et de réintégration, sans mentionner les coupables, les victimes, les vaincus ou les vainqueurs.

Francisco Queirós s'exprimait lors de la cérémonie d'investiture des membres du groupe technico-scientifique de la commission pour la mise en œuvre du plan de réconciliation en mémoire des victimes des conflits politiques, dont le coordinateur est l'historien Cornélio Caley.

Le gouvernant a dit que, malgré les recommandations de l'Union africaine et son expérience de réconciliation, en Angola, il faut tenir compte du succès du processus de fin de guerre, atteint le 4 avril 2002 (processus de paix), qui a permis la pacification et réintégration des frères errants.

Il a illustré que, contrairement aux conflits politiques comme celui de l'Afrique du Sud, où «l'apartheid» (alors régime ségrégationniste) était une politique de l'État et les agresseurs étaient identifiés ; en Angola, les querelles n'étaient pas programmées politiquement.

Francisco Queirós a également cité, à titre d'exemple, le cas du 27 mai 1977, alors que le pays n'avait qu'un an et six mois d'indépendance, était en conflit interne et qu'il y avait un contexte de guerre entre les grandes puissances (guerre froide), avec un impact sur la vie interne.

Pour le ministre de la Justice, il serait risqué d'ouvrir, en Angola, un processus de réconciliation identique à ce qui a été fait en Afrique du Sud, par crainte d'accusations susceptibles de compromettre le succès du processus de réconciliation en cours, «réalisé sans inculpation ni demande de pardon », et est contre la répétition d'épisodes de violence.

Le ministre a réaffirmé que le programme de réconciliation à la mémoire des victimes vise essentiellement à unir les Angolais pour jeter les bases de la démocratie, de l'économie de marché, du développement économique et social inclusif, pour le bien-être de la population et pour la défense de la souveraineté.

Il a exhorté le groupe technico-scientifique, installé le même jour, à identifier les victimes, leur caractérisation historique, à les sensibiliser au pardon, à préparer un avenir de paix et d'harmonie.

La promotion du pardon est une des priorités

Le coordinateur du groupe technico-scientifique de la Commission pour la mise en œuvre du plan de réconciliation en mémoire des victimes des conflits politiques, Cornélio Caley, a souligné comme mission de travailler pour << que les Angolais embrassent, renforcent la démocratie et favorisent le développement du pays >>.

L'historien a également souligné qu'il considérait qu'il était essentiel d'aller de l'avant avec le pardon, d'analyser les événements dans les partis, dont beaucoup avaient des «engagements à résoudre».

La commission est composée de plusieurs personnalités, représentant des partis politiques, des églises et des organisations socioprofessionnelles et de la société civile, ainsi que des universitaires.

Il convient de noter en particulier le père Celestino Epalanga, de la Commission Justice et Paix de la CEAST, Luís Jimbo, de l'Institut des systèmes électoraux, le révérend António Mussaqui, les juristes Salvador Freire dos Santos, Solange Pereira et Carlos Manuel, historien et sociologue Francisco Alexandre, l'avocat Florbela Malaquias et le politologue Fernando Faria.

L'historienne Luzia Milagre, la psychologue José Nkossi, l'artiste António Tomás Ana «Etona», le professeur Mário Pinto de Andrade, font également partie du groupe technico-scientifique, actuellement en fonction.