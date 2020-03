Cote d'Ivoire: Construction et urbanisme - Cobaty ouvre un bureau à Abidjan

Au terme de plusieurs missions d'exploration, la Fédération internationale de la construction, de l'urbanisme et de l'environnement (Cobaty) ouvre un bureau à Abidjan. La cérémonie d'investiture des membres du bureau local a eu lieu le 7 mars, à la Chambre du commerce et d'industrie d'Abidjan-Plateau.

Pour les entreprises ivoiriennes membres de cette fédération, c'est une immense opportunité pour booster leurs entreprises. Car l'ouverture du bureau Cobaty en terre ivoirienne va favoriser les échanges avec les acteurs français et bien d'autres pays dans plusieurs disciplines.

De plus, elle pourra créer une synergie et donner de l'ampleur aux projets ivoiriens et fédérer des centaines d'entreprises étrangères en vue du développement international des entreprises ivoiriennes.

Cette organisation, créée en 1957 en France est composée de 130 associations, fédérées au sein de 11 districts. Elle totalise à ce jour, 4647 membres répartis en France, Espagne, Suisse, Bulgarie, Italie et au Liban. C'est un réservoir de professionnels compétents animés d'un même but : la recherche de la qualité professionnelle, la formation et l'accompagnement aux métiers en lien avec l'acte de construire, l'animation et la dynamique d'un réseau international.