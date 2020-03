Cote d'Ivoire: Un apôtre révèle - "Quand Yao Bio ... .Priait, les fous étaient guéris, les aveugles voyaient, les paralytiques marchaient... "

Kobenan Anzoua, responsable-apôtre du ministère de Guérison de l'Église de Pentecôte a donné un point de presse le jeudi 5 mars 2020 à la Riviera-Bonoumin pour annoncer le décès le 22 décembre 2019 de Yao Bio, président-fondateur de l'Église de Pentecôte, et les hommages qui lui seront rendus.

Kobenan Anzoua, dans son adresse, a présenté Yao Bio et lui a rendu hommage « ... Mort à l'âge de 80 ans, Yao Bio fut un grand acteur de la vie spirituelle de la Nation Ivoirienne. Il a impacté plusieurs personnes depuis les années 80. Il est le président Fondateur des Églises Pentecôte de Côte d'Ivoire. C'est depuis 1979 qu'il a donné sa vie à Dieu à Goka, un village du Ghana. De retour en Côte d'Ivoire, il commence le Ministère en 1982 à Tabagne, Goumeret, Tanda jusqu'au Sud de la Côte d'Ivoire.

En 1990, il a été publiquement consacré Apôtre (... ) il va multiplier les séances d'évangélisation au Nord, au Sud et à l'Est de la Côte d'Ivoire, dans les pays africains et européens et bien d'autres. Il déclenche une série de veillées spirituelles dans le but d'un Éveil spirituel en Côte d'Ivoire. Il est le véritable initiateur des veillées de prières en Côte d'Ivoire.

Distingué pionner de la Foi chrétienne en Côte d'Ivoire en 2005 lors de la 17ème édition du Chandelier d'Or, il a été élevé Docteur Honoris Causa Divinité par la structure Ubifoc Internationale, le 27 décembre 2014. Il est Père de 13 enfants » Kobenan Anzoua ajoute :« Ce sont des miracles de guérisons, de délivrances et de rédemptions qu'il a accomplis, quand il priait, les fous étaient guéris, les aveugles voyaient, les paralytiques marchaient, les sourds entendaient (... ) il a guéri une fille hermaphrodite qui était venue avec ses parents lors d'une veillée de prière et aujourd'hui cette dame est en France et mariée, nos yeux ont vu. Un appel est donc lancé à tous les fidèles et ceux qui ont connu l'apôtre Yao Bio de venir lui rendre hommage le 13 mars au parc des sports de 21h à l'aube avec la participation de plusieurs chantres chrétiens dont Asaph du Ciel, Nestor David, Richard Krèmé et bien d'autres. »