Maroc: Ligue des Champions - L'astuce d'Achraf Hakimi pour éliminer le PSG

Achraf Hakimi et le Borussia Dortmund doivent sortir le grand jeu ce mercredi pour éliminer le PSG. Après une première manche des huitièmes de finale de Ligue des Champions presque parfaite, l'international marocain et ses partenaires doivent rééditer la même performance au Parc des Princes. Afin de poursuivre leur aventure dans la plus prestigieuse des Coupes européennes.

Interrogé sur ce match dans l'émission Téléfoot le dimanche dernier, Hakimi a donné quelques astuces qui leur permettraient de se hisser en quarts de finale.

« On devra refaire le même match qu'à l'aller, ce sera plus difficile qu'à la maison mais on doit défendre ensemble, lutter les uns pour les autres et, à la moindre occasion, marquer tout de suite », a-t-il révélé.

Les atouts premiers du club francilien étant Neymar et Kylian Mbappé, l'arrière droit du club de la Ruhr a déclaré qu'ils feront pour que les deux stars soient mises sous éteignoir.

« Ce sont des joueurs qui aiment ce genre de match. Ils sont préparés pour ça. Mais sachez que de notre côté, on va faire le maximum pour qu'ils ne fassent pas un grand match », a-t-il conclu.

Notons que Dortmund et Achraf Hakimi défient le PSG demain (mercredi) sous les coups de 20h GMT pour le compte des 8ès de finale retour de la Ligue des Champions.