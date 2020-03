Cote d'Ivoire: DRENET-FP Abidjan 4 - Compétence, performance et engagement au cœur de la formation des responsables de structures

La direction régionale Abidjan 4 (Drenet-Fp) du ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle convie ses responsables de structures à un séminaire de renforcement de capacité, les 9 et 10 mars 2020, au groupe scolaire Adama Sanogo à Abobo, autour du thème principal : « Chefs de structures compétents, performants et engagés, assurance d'une région éducative de qualité ».

Selon Mme Glah Yao Marie-Claire, directrice de la Drenet-Fp, cette formation a pour objectif de renforcer les capacités des chefs de structures qui ont en charge la gestion des personnels dont les enseignants. Pour ajouter à leur bagage intellectuel des compétences en matière de gestion des hommes, du courrier, de l'administration, etc.

« C'est aussi le lieu de reconnaitre et appeler toutes les contributions pour accompagner l'école, lui donner les moyens de son épanouissement malgré les difficultés », a-t-elle indiqué.

« A travers les thèmes et sous-thème abordés, nous attendons qu'à la fin du séminaire, chaque chef de structures et d'établissements, soit capable de prendre en main la structure à sa charge sur le plan administratif et pédagogique avec toutes les activités liées à sa gestion tout au long de l'année », a expliqué la première responsable de la Drenet-Fp 4, pour ainsi décliner les résultats attendus de cette formation.

Procédant à l'ouverture du séminaire, M. Kabran Assoumou, directeur de cabinet de la ministre Kandia Camara, s'est félicité de cette formation, qui selon lui, va mutualiser les expériences professionnelles des gestionnaires au service d'un système éducatif qui a pour vocation, répondre aux besoins pressants liés au développement du capital humain, mais aussi et surtout à la transformation structurelle de l'économie nationale.

« Notre présence est un appui, un regard. Dans notre quête commune de relever les défis du moment et anticiper sur l'avenir, nous n'aménageons aucun effort pour répondre présent aux rencontres qui visent à traduire en actions concrètes la mise en œuvre de la politique de scolarisation obligatoire », a-t-il indiqué, avant d'inviter les parties prenantes à s'approprier la formation pour qu'à la fin, les résultats soient palpables sur le terrain.

Gestion compétente et performante des outils pédagogiques des pièces périodiques du suivi du personnel et des élèves ; rédaction, traitement et archivage du courrier administratif pour une meilleure gestion sont, entre autres sous-thèmes abordés pendant ces deux jours de formation.

Des autorités administratives, politiques, chefs de communauté ainsi que le secrétaire général de la préfecture d'Abidjan, représentant le préfet d'Abidjan Toh Bi Irié ont pris part à l'ouverture du séminaire qu'ils ont apprécié à sa juste valeur.

La Drenet-Fp Abidjan 4 regroupe les communes d'Abobo, Anyama et de Brofodoumé.