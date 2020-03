Maroc: Bilan cinématographique au Maroc

Une vingtaine de longs-métrages ont été produits au Maroc au titre de l'année 2019, parmi lesquels treize bénéficiaires d'une avance sur recettes estimée à plus de 50 millions de dirhams (MDH), d'après le rapport annuel du Centre cinématographique marocain (CCM).

Ainsi, l'année 2019 a été marquée par la production de 22 longs-métrages, 115 courts-métrages, 39 séries télévisées, 20 téléfilms, 125 spots publicitaires et 18 docu-fictions, a révélé le CCM samedi à Tanger lors d'une conférence de presse, quelques heures seulement avant la clôture de la 21ème édition du Festival national du film de Tanger.

Concernant la production étrangère, 22 longs-métrages ont été tournés au Maroc avec un budget de plus de 265 MDH, soit une baisse de 17,63% par rapport à l'année précédente, souligne le rapport, ajoutant que 16 séries télévisées étrangères ont également été tournées dans le Royaume pour un investissement dépassant les 500 MDH.

Dans ce sens, 743 autorisations de tournage ont été accordées aux productions marocaines et 668 aux productions étrangères tournées au Maroc, poursuit la même source.

Par ailleurs, le nombre d'entrées dans les salles de cinéma a atteint 1.883.425 personnes, générant, de ce fait, 92.977.422 MDH de recettes guichet, contre 73.124.217 en 2018, précise le rapport.

Cinq films marocains, "Messaoud, Saida et Saadane", "Taxi bied", "Cambodia", "Ils sont grands et ne peuvent quitter le nid familial" et "Braquage à la marocaine" ont été classés au box-office des 30 premiers films, toutes nationalités confondues. A l'échelle internationale, le cinéma marocain a participé à 81 festivals en compétition officielle et à 60 festivals avec des films hors-compétition, dévoile le CCM.

En outre, 75 manifestations cinématographiques ont été organisées grâce au soutien du Fonds d'aide à l'organisation des festivals cinématographiques, relève le rapport, pour seulement 15 manifestations cinématographiques organisées sans le soutien de ce Fonds. Aussi, et dans le cadre des actions de promotion menées par le CCM pour le cinéma marocain et pour le Maroc en tant que lieu de tournage, et à l'instar des actions instaurées depuis plusieurs années au Festival du film de Cannes, le CCM a tenu, comme en 2018, un stand à l'European Film Market en marge du Festival international du film de Berlin.

Le CCM tient également un pavillon depuis 2006 au sein du village international du Festival de Cannes, dans l'objectif de faire connaître, d'une part, le cinéma marocain et d'autre part, de promouvoir "la destination Maroc" auprès des producteurs de films étrangers.

Conformément à la décision prise en 2014 par le Conseil d'administration du CCM visant à mettre en œuvre la restauration et la numérisation des archives filmées, le CCM a finalisé en 2019 la numérisation de 6.000 mn de documents-films, pour un total de 17.500 mn d'archives filmées numérisées, affirme la même source.