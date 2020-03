Maroc: L'OCK stoppe l'élan du DHJ

Pour le compte de la 20ème journée du championnat national, l'Olympique Club de Khouribga, équipe mal lotie qui flirte avec la zone dangereuse, reçut au complexe OCP, le Difaâ Hassani d'El Jadida.

Les Khouribguis purent remporter une victoire importante, devant une coriace équipe jdidie (1-0). La première mi-temps se solda sur un score nul et vierge.

En deuxième période, l'Olympique se donna corps et âme à l'attaque dans le but de marquer. Malgré la résistance des visiteurs, les coéquipiers de Mouaatani ont maintenu leur pression. Ainsi, suite à une contre-attaque, le Congolais Dago Shibamba reçut une balle en position idéale, dribbla un défenseur et d'une superbe frappe, battit le portier El Filali (54').Ce but libérateur donna des ailes aux Phosphatiers qui exerçaient une pression constante sur leur adversaire qui ne faisait que se défendre. En dépit des opportunités créées, les attaquants locaux ne réussirent pas à doubler la mise faute de concentration. Toutes, les tentatives des Jdidis pour remettre les pendules à l'heure furent vaines, car elles se heurtèrent à la vigilance des Khouribguis, qui fermèrent toutes les issues, tout en guettant le moment propice afin d'inscrire un deuxième but et confirmer la victoire.

Le jeu était concentré surtout au milieu du terrain, on assistait à des duels sans merci de part et d'autre. Le DHJ cherchait l'égalisation qui lui semblait possible. En effet, il manqua une réelle occasion aux derniers souffles de la rencontre. L'OCK voulait ajouter un deuxième but, perdit également l'opportunité d'atteindre cet objectif, aux arrêts de jeu, par le biais de Shibamba qui prit de vitesse les défenseurs et se trouva face à face avec le gardien, mais sa frappe passa légèrement à côté des filets.

Grâce à cette précieuse victoire, l'Olympique Club de Khouribga se hisse à la 11ème place avec 23 points au compteur, tandis que le Difaâ Hassani d'El Jadida occupe la 8ème place avec 25 points.