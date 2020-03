Cote d'Ivoire: Hôpital mère-enfant de Bingerville - Le président de la BAD exprime sa fierté à Dominique Ouattara

La présidente fondatrice de Children of Africa a réservé un accueil chaleureux à un hôte de marque.

En visite le lundi 9 mars, après-midi, dans les différents services de l'hôpital mère-enfant de Bingerville, le président de la Banque africaine de développement (Bad), Akinwumi Adesina, en compagnie de la présidente fondatrice de Children of Africa, Dominique Ouattara, a salué l'altruisme de cette dernière.

Emerveillé par la technologie de pointe qu'offre le plateau technique, il a salué ses actions pour la réduction de la mortalité maternelle et infantile. « Vous donnez l'espoir aux mères et aux enfants. C'est un investissement important. Vous êtes un exemple. Vous avez une équipe pluridisciplinaire efficace. Vous êtes engagée dans l'amélioration de la qualité de la vie. Je salue votre humanisme et votre dynamisme », dira-t-il.

Par ailleurs, il a été ému à la suite de la déclaration du Président de la République Alassane Ouattara de ne pas être candidat à la présidentielle d'octobre 2020. Il a confié qu'il est une chance pour la Côte d'Ivoire au vu des acquis de sa gouvernance et la croissance économique du pays. Les services de pédiatrie, d'imagerie médicale, du laboratoire d'analyses médicales... ont constitué le parcours des visiteurs de l'hôpital mère-enfant de Bingerville (Hme).

Dominique Ouattara a, pour sa part, déclaré que cette formation sanitaire est un projet majeur réalisé sur fonds privés grâce à des donateurs. D'un coût de 25 milliards de F cfa, et inauguré en 2018 ce projet avait pour objectif d'offrir aux mères et aux enfants des soins spécifiques de qualité. « Aujourd'hui, après deux ans de fonctionnement, l'hôpital a déjà reçu 68 000 patients et est très apprécié des populations ». Avant d'ajouter : « De plus, le 30 septembre 2019, l'hôpital mère-enfant de Bingerville a obtenu le label Assistance publique des hôpitaux de Paris de niveau argent en matière de qualité et de sécurité des soins avec une mention spéciale pour le dynamisme engendré. Notre hôpital est au niveau des hôpitaux de Paris. Devenant ainsi le premier établissement sanitaire en Afrique de l'Ouest à être labellisé Assistance publique des hôpitaux de Paris ».

Dominique Ouattara a déclaré que l'hme prend en charge 25% de patients indigents qui sont soignés gratuitement dans les mêmes conditions que tous les autres malades. « Notre ambition est de soulager les familles défavorisées qui ne peuvent pas avoir accès à des soins de qualité », a-t-elle ajouté. Elle espère que la visite du président de la Bad favorisera le développement d'un partenariat durable entre la fondation children of Africa et la Banque africaine de développement.

Quant au ministre de la Santé et de l'hygiène publique, Eugène Aka Aouelé, il a mis en relief le combat de Dominique Ouattara visant le bien -être du couple mère-enfant aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Précisant que la réalisation de l'hôpital mère-enfant est un outil précieux dans le système sanitaire en Côte d'Ivoire. Dans la mesure où il a un caractère national au vu de ses performances et de la qualité de soins.

Le ministre auprès du Président de la République, chargé des Affaires économiques et financières, Adama Koné, par ailleurs, administrateur de la Côte d'Ivoire à la Banque africaine de développement, a participé à cette visite.