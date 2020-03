Sénégal: Baisse du prix du pétrole - Abdoul Mbaye pour la révision des tarifs de l'électricité et de l'essence

L'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye, Président de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail (Act), milite pour que les tarifs de l'électricité soient revus à la baisse. « Le prix du pétrole est au plus bas. Cela devrait durer. Au régime de Macky Sall de revoir sa copie et d'organiser la baisse des prix de l'essence et de l'électricité, car les Sénégalais sont fatigués », a-t-il écrit sur son compte Twitter. Les cours du pétrole sont devenus bas, (moins plus de 30 % en Asie), enregistrant, ainsi, la chute la plus sévère depuis la guerre du Golfe en 1991.

L'Arabie saoudite a décidé unilatéralement de baisser ses prix à la livraison, en raison de l'échec de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et de la Russie à se mettre d'accord pour soutenir le cours du pétrole. Il faut rappeler que le mouvement « Nio lank » mène, depuis plusieurs semaines, des actions de protestation en faveur de la baisse des prix de l'électricité au Sénégal.