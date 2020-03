Afrique: Elim CAN 2021 - L'Algérie devra se passer d' Adlène Guedioura

Victime d'une rupture des croisés, le milieu de terrain algérien Adlène Guedioura (Al-Gharafa) sera absent de longs mois durant et manquera les prochaines échéances avec les Fennecs.

Selon observalgerie, touché au genou, Adlène Guedioura avait cédé sa place dès l'entame de la seconde mi-temps du match de son équipe face à Al Sailiya, le 28 février dernier.

Le club qatari avait annoncé le lendemain que le milieu de terrain allait passer des examens médicaux le dimanche 8 mars, afin d'en savoir plus sur sa blessure.

Les résultats des tests effectués dimanche ont malheureusement confirmé la gravité de sa blessure. Une mauvaise nouvelle pour le champion d'Afrique. En effet, le club d'Al Gharafa a annoncé, via son compte Twitter officiel, que les résultats ont révélé "une rupture des ligaments croisés au premier degré".

Le club qatari a annoncé que l'international algérien de 34 ans se ferait opérer dans les prochains jours. Adlène Guedioura va se faire opérer et sera donc absent pour une durée de six mois minimum ce qui signifie jusqu'à la fin de saison et qu'il va rater les prochains matchs de la sélection.

Un gros coup pour Djamel Belmadi qui va donc être obligé à trouver une solution pour remplacer un joueur clé de son dispositif . L'ancien joueur de Nottingham Forest, auteur d'une grande CAN 2019, manquera par conséquent les rencontres face au Zimbabwe, les 26 et 29 mars prochains en éliminatoires de la CAN 2021.

À quelques semaines de la double confrontation contre le Zimbabwe (27 et 31 mars prochains), comptant pour les qualifications à la CAN 2021, le coach algérien Djamel Belmadi devra donc composer son onze sans une des pièces maîtresses du milieu de terrain des Fennecs.