Cote d'Ivoire: Cartes nationale d'identité - "Générations gagnantes" sensibilise

Un citoyen, une Cni. C'est l'intitulé du projet initié par le mouvement citoyen "Générations gagnantes". Son président Diaby Lanciné, à la faveur de la mise en route dudit projet, samedi au cours d'une cérémonie au centre de la Sotra à Yopougon-Andokoi, a expliqué que son but est d'aider et de sensibiliser ses compatriotes à se faire enrôler en vue de disposer de leurs cartes nationales d'identité ( Cni).

Dans l'atteinte de cet objectif, il a formé de nombreux jeunes baptisés " Agents de terrain" qui ont été investis lors de cette manifestation par le parrain de la cérémonie de ce jour, le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Coulibaly.

Diaby Lanciné a expliqué que la mission assignée à ces agents de terrain est d'aller vers les populations en vue de les sensibiliser, les aider et les encadrer dans ce processus de renouvellement des Cni. « Chers agents, l'heure est maintenant venu pour votre déploiement sur le terrain, la phase la plus importante. Je vous exhorte à accomplir votre mission avec dévouement, courage et détermination et dans un esprit de gagneur », a-t-il lancé à ces jeunes rassemblés sous les bâches et reconnaissables à travers les chasubles verts estampillés " Opération un citoyen, une Cni".

Le président de Gg a tenu à préciser que par cette action, son mouvement veut aussi accroître la base électorale du Rhdp dont il défend les idéaux. « Il s'agira pour nous, dans un premier temps, de sensibiliser, d'identifier et d'enregistrer notre cible sur toute l'étendue du territoire national. Et dans un second temps d'accompagner cette cible à l'obtention des documents nécessaires à l'établissement de la Cni, en plus de la mobiliser à s'inscrire sur la liste électorale. Et enfin à la sensibiliser à voter le candidat du Rhdp », a-t-il fait savoir.

Koffi Maïzan Noël, le secrétaire général de Gg, lui, dira que cette opération vise à mobiliser 200 mille nouveaux électeurs pour la victoire de leur parti politique en octobre 2020. Le parrain, le ministre Adama Coulibaly, a salué la démarche des responsables de Gg. Il a déclaré que leur projet trace les sillons de la victoire du Rhdp.