Cote d'Ivoire: Enseignement technique - Brice Kouassi veut redynamiser le secteur

La salle du foyer du lycée technique d'Abidjan a servi de cadre le jeudi 5 mars 2020 à la cérémonie d'ouverture de l'atelier de réflexion avec les cabinets privés de formation professionnelle sous le thème " Cabinets de Côte d'Ivoire : quelles stratégies pour une formation de qualité ?

À cette occasion, Dedj Mel, directeur de cabinet de Brice Kouassi Secrétaire d'État, auprès du ministre de l'Éducation nationale de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle chargé de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, a indiqué que l'objectif de cet atelier est de donner l'opportunité d'un contact initial entre les cabinets privés de formation et le cabinet du secrétariat depuis la prise de fonction à la tête de ce département ministériel.

« Cet atelier augure en tenant compte de l'engouement que l'on observe une franche collaboration entre les acteurs de la formation qualifiante que constituent les cabinets et leur tutelle à travers la direction de la formation professionnelle continue et des relations avec le secteur productif », a-t-il indiqué. Quant à la directrice de la Formation professionnelle continue et des relations avec le secteur productif, Traoré Ténin , elle a donné l'importance du thème de la tenue d'un tel atelier de formation.

« La thématique de ce jour nous emmène à aller en eau profonde en mutualisant nos actions pour atteindre des résultats probants. Il s'agira donc de relever les maux qui minent le secteur des cabinets privés et d'y apporter des solutions de remédiation. Toutes choses qui nous permettront d'être plus efficaces et plus performantes », a-t-elle fait savoir.

Poursuivant elle a réitéré ses remerciements au directeur de cabinet du secrétaire d'État chargé de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle ainsi qu'aux membres du cabinet. Pour sa part, Roch Touré, proviseur du lycée technique d'Abidjan-Cocody a traduit toute sa reconnaissance au Dr Brice Kouassi et son directeur de cabinet pour leur apport inéluctable pour des réponses idoines aux questions suscitées à travers le thème de cet atelier.