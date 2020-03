Congo-Kinshasa: ECC - Mgr Milenge appelle les participants à reconnaître les efforts conjugués par l'église à travers l'engagement à des actions sociales

Le développement de la RDC dépend aussi du renforcement des capacités des acteurs de la société civile qui doivent jouer pleinement leur rôle. C'est dans cette optique que la Haute Académie de la société civile a organisé, lundi 9 mars 2020, au Centre Mgr Shaumba, sa première session annuelle qui a réuni les acteurs de la société civile pour passer en revue le contexte actuel de la RDC.

A cette occasion, ils ont réfléchi sur les actions conjointes à mener dans le cadre de la recherche des solutions aux différents problèmes. Il a été, également, question d'échanger sur les réalisations accomplies et les défis rencontrés pendant les 50 ans de l'Eglise du Christ au Congo (ECC). Thème développé : "La société civile congolaise dans le contexte actuel de la RDC".

Cette session de concertation a été organisée sous la facilitation du deuxième Vice-président de l'Eglise du Christ au Congo (ECC) et initiateur de la Haute Académie de la société civile, Mgr Milenge Mwenelwata, qui a exhorté les acteurs de la société civile à ne pas dissocier l'Eglise et ses animateurs, mais à reconnaître les efforts de l'Eglise à travers ses dirigeants.

Il a également demandé aux participants de reconnaître les efforts conjugués par l'église à travers la recherche de la paix et l'engagement à des actions sociales au cours de ses 50 années.

L'ECC, a-t-il précisé, continue à jouer son rôle de défenseur des droits de l'homme et ne fera pas les bras de fer à quiconque.

Pour plus d'éclairage aux préoccupations de certains participants, Mgr Milenge a indiqué que l'ECC et l'Eglise catholique sont en étroite relation dans la recherche de la paix et l'harmonie en RDC.

Par ailleurs, les acteurs des organisations de la société civile congolaise ont réfléchi sur les voies et moyens de se réunir en synergie pour échapper à toutes formes de tendances politiques pour le bien-être du peuple congolais. Car, la préservation de l'unité interne de la société et de son autonomie d'action ont été au centre de cette sessions de concertation. Pour la bonne marche de la société civile congolaise teintée actuellement des couleurs politiques, les participations ont appelé le Révérend Docteur Milenge de s'impliquer comme il l'a toujours fait.

Zoom sur la HASCO-RDC

La Haute Académie de la Société Civile est un cadre permanent de réflexion et d'enrichissement d'idées créée en 2015 par le Révérend Dr. Ambassadeur Milenge Mwenelwata, un des pionniers de la société civile en RDC. Elle vise à encadrer et vitaliser les capacités sociales nationales afin de contribuer à la construction d'un système fort et moderne répondant aux aspirations des populations congolaises au développement, à la prospérité et à la paix. Elle a pour mission de préparer les acteurs futurs de la société civile afin de faire passer la société congolaise d'une société active à une société civile effective.