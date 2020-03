Congo-Kinshasa: JIF - Awa Ndiaye appelle à l'égalité des genres

Sous le Haut patronage du Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la Ministre d'Etat en charge du Genre, famille et enfant, a organisé dimanche 8 mars 2020, une cérémonie officielle à l'esplanade du stade de martyrs, pour célébrer la journée internationale de la lutte pour les droits des femmes.

Sur le plan international, le thème retenu est : « Je suis de la Génération égalité : levez-vous pour les droits des femmes ». Et sur le plan national : "Congolaises et congolais levons-nous pour défendre les droits des femmes". La représentante- pays de ONU femmes en RDC, Awa Ndiaye Seck, participante à cette cérémonie, a, dans son allocution, insisté sur le fait que le 21ème siècle soit le siècle de l'égalité femme-homme, que la femme occupe aussi les postes de responsabilité. Cette grande célébration a connu la participation du Premier ministre Sylvestre Ilunkamba, des membres des gouvernements central et provincial, des autorités du pays ainsi que plusieurs structures des femmes.

Pour sa part, Madame Awa Ndiaye a manifesté un besoin ardent de faire en sorte que la femme occupe également des postes de responsabilité comme l'homme et qu'elle participe activement dans des instances de prise des décisions. Selon Mme Awa, l'homme a toujours besoin de la femme. Elle en appelle ainsi à l'égalité des genres qui, à ses yeux, est un moyen de redéfinir et de transformer le rapport des forces, pour que tous soient gagnants. «C'est pourquoi, l'une de mes priorités pour l'Organisation des Nations Unies a été de faire en sorte que les femmes occupent les postes de responsabilité. Le monde est en difficulté et l'égalité des genres est essentielle pour surmonter des obstacles, des problèmes... », a-t-elle déclaré. Et de renchérir : « Le 21ème siècle doit être le siècle de l'égalité femme-homme dans les pourparlers de paix comme dans les négociations commerciales, dans les conseils d'administration comme dans des salles de classe. Le moment est venu d'arrêter à changer les femmes et de commencer à changer le système qui les empêche de réaliser leur potentiel».