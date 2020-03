Congo-Kinshasa: Avec quels mandataires peut-on gérer les entreprises et établissements publics en 2020, en tant qu'année de l'action ?

Patriotiquement et professionnellement, la réponse réfléchie à cette interrogative réflexion pour toute personne avisée serait « l'homme qu'il faut à la place qu'il faut ». Qu'il provienne de Cap pour le Congo (CACH), du Front Commun pour le Congo (FCC), de la société civile, des anciens candidats présidents de la République aux élections de décembre 2018, ou des hauts cadres des entreprises et établissements publics ayant suivi un cursus normal pour atteindre le niveau où ils sont.

Avec le pari de 2020 en tant qu'année de l'action, il faudra que chacun de nous puisse apprendre et exploiter rationnellement le contenu de la devise de notre pays qui est « Justice-Paix-Travail », et de son hymne national « Le Debout Congolais » en français et dans l'une de quatre langues nationales. Une action importante pour ce qui est de l'éveil de conscience nationale.

Méthodiquement, il est possible que dans trois mois, l'action qui peut visiblement contribuer au changement de mentalités en 2020, soit celle de l'apprentissage de la devise et de l'hymne national de la République Démocratique du Congo aux Congolais du milieu professionnel et sportif, notamment ceux qui œuvrent aux seins des entreprises et établissements publics et ceux qui font partie des équipes nationales de « léopards football ». Dans six mois, cet apprentissage s'étendrait aux Congolais de milieu politique, et le reste de 2020 aux Congolais du milieu extra-professionnel de notre pays.

Avec le concours de l'Institut National des Arts (INA) qui a déjà « Le Debout Congolais » en français, Lingala, Swahili, Kikongo et Tshiluba, la Radio-Télévision Nationale Congolaise (RTNC) et les autres chaines de Radio et/ou de Télévision qui aimeraient que notre pays soit bâti plus beau qu'avant, dans la paix, pourront le 2 avril 2020, date anniversaire de la chaine nationale de la RDC, faire une évaluation en rapport avec ses missions classiques d'informer objectivement, d'éduquer médiatiquement, et de divertir sainement la population, après la passation pacifique et civilisé de pouvoir entre le 4ème Président et le 5ème Président de la République, le 24 janvier 2019.

Pour éviter l'amateurisme de management aux seins des entreprises et établissements publics au cours de cette année de l'action, les nouveaux mandataires devront être des gestionnaires ayant suivi les cursus professionnels acceptées. Tandis que les anciens mandataires reconduits pour avoir exercé avec compétence et méritocratie leurs fonctions jusqu'au 24 janvier 2020 devront faire mieux pour que soient améliorées leurs performances, et servir des modèles aux nouveaux venus dans ce domaine de gestion de la chose publique.

Ce qui justifierait la confiance que placeraient en eux par les autorités morales qui les auront retenus pour servir l'intérêt général du peuple congolais au détriment de l'intérêt personnel et égoïste qui est souvent à la base des grèves et des bras de fer constatés dans nos entreprises et établissements publics. Une situation qu'il faudra absolument éviter dès l'entrée en fonctions des mandataires de la coalition CACH-FCC qui doivent savoir qu'ils seront jugés collectivement au résultat en 2023. D'où la nécessité pour les deux regroupements politiques de savoir collaborer pour éviter au peuple congolais de continuer à souffrir suite au comportement malveillante de sa classe politique.

Pour cette année de l'action qui devra se faire remarquer sectoriellement, l'évaluation périodique trimestrielle ou semestrielle des mandataires en fonctions, après le 15 mars 2020, s'avèrerait nécessaire si pas indispensable, si on veut que ce pays soit développé sectoriellement. Aux professionnels de médias avisés, de faire un grand effort pour parler aussi de l'importance du management où la gestion est un élément capital dans ce processus où les neufs fondamentaux doivent fonctionner harmonieusement.

En 2020, les anciens et nouveaux mandataires devront se distinguer par leur travail bien fait dont l'évaluation périodique permettrait aux autorités compétentes d'infliger à ceux qui les mériteraient des sanctions positives ou négatives.

C'est pourquoi la rationalité et le réalisme voudraient qu'en 2020, ces nouveaux et anciens mandataires nommés ne soient pas réfractaires au changement des mentalités dont le dialogue et les critiques constructives devront être sagement et intelligemment capitalisés, après les différents échanges hebdomadaires, bimensuels et mensuels respectivement au niveau de chaque service, sous-direction, et direction, trimestriels en ce qui concerne la Direction Générale et les directions de fonctionnement.

Chaque mandataire doit savoir que pendant cette année de l'action, il sera jugé périodiquement en fonction des actions visibles qu'il poserait en faveur du peuple congolais. Sauf erreur d'appréciation de notre part - qui n'est pas possible - dans la mesure où le diable ne peut pas être plus fort que Dieu qui nous a donné cette portion de terre en Afrique, chacun de nous devra savoir servir sectoriellement ce pays que nous voulons voir l'impunité céder sa place à la sanction mérité.