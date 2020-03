Congo-Kinshasa: Commerce extérieur - L'ANAPEX désormais opérationnelle

La promotion des exportations et l'expansion du Commerce extérieur en République démocratique du Congo font partie des grands défis du présent quinquennat, que ce soit pour le chef de l'Etat, comme pour le gouvernement central.

Face à cette nécessité de disposer d'une structure adéquate répondant à ces attentes, le Premier ministre a signé, le 5 mars 2020, le décret portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de promotion des Exportations (ANAPEX). Ce projet, proposé et élaboré par le ministère du Commerce Extérieur chapeauté par Jean-Lucien Bussa, voit le jour après avoir été adopté en Conseil des ministres, moyennant débats et délibération, en novembre 2019.

Cette initiative du ministre congolais du Commerce extérieur part en fait du constat selon lequel les échanges commerciaux de la RDC avec l'extérieur sont essentiellement dominés, depuis plus de quatre décennies, par une balance commerciale structurellement déficitaire, caractérisée par un faible niveau d'exportation face à des importations massives.

Mise en place désormais, l'ANAPEX jouera le rôle de l'outil permettant au gouvernement de mettre en œuvre des stratégies efficientes d'exportation, tout en assurant la participation de la RDC de façon active au commerce continental et mondial.

Cet établissement public à caractère administratif et technique exerce ses activités sur toute l'étendu du territoire national et peut établir des représentations ou antennes à l'étranger sur décision du Conseil d'administration. Aussi, collabore-t-il avec tous les ministères et organismes publics dont les activités contribuent à la promotion des exportations.

Pour ce qui est son organisation et son fonctionnement, l'ANAPEX comprend un Conseil d'Administration, une Direction Générale et un collège des Commissaires aux Comptes.

Expansion commerciale, intensification des échanges

L'ANAPEX qui s'inscrit comme l'une des fortes réalisations de Jean-Lucien Bussa à la tête ministère du Commerce extérieur, a principalement pour mission de promouvoir les exportations de tous les produits congolais d'origine agricole, agroindustrielle et artisanale. Elle assure également la mission d'expansion commerciale par l'intensification des échanges avec les économies tierces.

A cet effet, elle est notamment habilitée à effectuer des études portant sur les possibilités d'exportation des produits congolais et sur les caractéristiques du marché extérieur pour le compte du secteur public et privé. Mais aussi à formuler des propositions pour l'élaboration d'une politique commerciale globale et proposer un programme spécifique et cohérant de production et d'expansion d'exportation des produits d'origine congolaise. L'ANAPEX se chargera également d'informer les importateurs étrangers des produits congolais dispensables à l'exportation.

Signalons que dans son implication pour la mise en place de cet établissement public, le ministre du Commerce extérieur qui en est l'initiateur a, en janvier dernier, envoyé en formation de deux semaines en Egypte, des jeunes experts de l'ANAPEX pour la promotion des exportations de la RDC, question de les outiller en techniques de marketing à l'exportation et le plan d'exportation.

Outre cela, une délégation d'experts consultants de l'ANAPEX s'est rendue au centre de promotion de l'exportation en Tunisie pour une visite d'étude et d'immersion.

Par ailleurs, le Ministre Bussa a eu d'intenses activités la semaine dernière avec différents opérateurs économiques sur les préoccupations qui font entrave au bon déroulement de leurs activités, mais aussi sur celles du gouvernement. Il était donc à l'écoute des cimentiers, Brassicoles, des producteurs des barres de fer, tous accompagnés de la Fédération des Entreprises du Congo. Avec ces derniers, les échanges ont porté sur l'évaluation des mesures de restriction pour la protection de l'industrie locale face à la concurrence déloyale.

Les opérateurs économiques ont également fait part au Ministre du commerce extérieur des fraudes qui s'opèrent au niveau de l'importation, malgré les mesures prises par le gouvernement.