Congo-Kinshasa: Les statisticiens de la douane en formation sur la nouvelle version d'EUROTRACE

Il se tient du 9 au 14 mars 2020 à Kinshasa, en République démocratique du Congo, une session de renforcement des capacités à l'intention des statisticiens de la douane, sur la nouvelle version d'EUROTRACE. Il s'agit d'un logiciel adapté pour la collecte, la compilation et la diffusion de données du commerce extérieur aux niveaux régional et national.

"L'Eurotrace sert à produire les statistiques du commerce extérieur de façon automatique. On gagne du temps en travaillant avec ce logiciel", a souligné ce lundi 9 mars 2020 à l'ouverture de ces assises, François Armand Butera, Consultant et expert du Comesa qui assure cette formation.

Les avantages d'Eurotrace, a-t-il précisé, résident surtout du fait qu'après le traitement des données avec ce logiciel, l'on arrive à échanger des données avec différents utilisateurs notamment, les Nations Unies, le FMI et le Comesa. Aussi, il y a comparabilité entre les données de la RDC et d'autres pays au niveau sous-régional ou au niveau des Nations Unies.

Hormis les simples mots, cet expert du Comesa a livré aux bénéficiaires de cette session les explications claires sur le fonctionnement de ce logiciel qu'il qualifie comme étant flexible, car ayant un contrôle de tous les paramètres au niveau du traitement des données.

Eurotrace fonctionne avec l'anglais et le français comme langages d'interface. Il a été lancé en mars 2015, et c'est un logiciel gratuit développé par l'Union Européenne.

Ce renforcement des capacités, il y a lieu de le souligner, vient à point nommé pour les différents statisticiens de la RD. Congo, autant que ceux qui ont précédé celui-ci, tel que l'explique Anthony Walakira du Secrétariat du Comesa, en provenance de Lusaka, en Zambie. "Avant que cette formation n'ait lieu, le secrétariat du Comesa n'arrivait pas à obtenir les données de la RDC en ce qui concerne les statistiques du Commerce extérieur. Et, après avoir donné les différentes formations, cette fois ils arrivent à envoyer des données au niveau du secrétariat du Comesa, à les intégrer et faire la comparabilité entre les autres pays et la RDC", a-t-il fait savoir.

Passer au cap supérieur

Il sied de retenir, par ailleurs, que cette formation se déroule dans le cadre de la Zone de libre échange (ZLE) du Marché commun de l'Afrique Orientale et Australe (COMESA). Elle concerne essentiellement les statisticiens de l'Administration centrale œuvrant à la Direction des statistiques, Documentation et Etudes Economiques (DSDE) et différents partenaires tels que l'Institut National de la Statistique (INS), la Banque Centrale du Congo (BCC) et le Ministère du Commerce Extérieur.

Au terme de cette formation, les apprenants seront en mesure d'utiliser la nouvelle version d'EUROTRACE sur la tenue et la gestion des statistiques du commerce intra-régional, de produire des statistiques du Commerce extérieur devant être intégrées dans la base de données du COMESA, et de transférer les connaissances acquises aux préposés des statistiques au niveau opérationnel.

Il a été annoncé qu'une seconde phase de formation des formateurs sur la nouvelle version d'EUROTRACE est prévue dans les provinces douanières de l'est et du sud de la RDC. Il s'agit du Nord-Kivu et Sud-Kivu, de la Province Orientale et du Katanga. Cette seconde phase vise les statisticiens du niveau opérationnel, c'est-à-dire, le personnel douanier œuvrant aux inspections de statistiques chargé de la collecte, de la tenue et de la gestion des données statistiques. Elle sera animée par des cadres et agents de la Direction Générale des Douanes et Accises (DGDA), ayant en charge la gestion des statistiques et études économiques.

L'Union Européenne dans un rôle central

En plus de la maitrise de l'utilisation de la nouvelle version d'EUROTRACE et de la production des statistiques du Commerce extérieur à intégrer dans la base de données du COMESA, les bénéficiaires de cette seconde phase de formation seront capables de transférer les statistiques produites au niveau opérationnel, à la Direction Générale pour validation, centralisation et transfert au COMESA sous format EUROTRACE.

Il convient de rappeler que ces sessions de formation des statisticiens sur la nouvelle version d'EUROTRACE en matière de tenue et de gestion des statistiques du commerce intra-régional sont organisées par la Cellule d'appui à l'Ordonnateur national du Fonds Européen de Développement (COFED), dans le cadre du Projet d'Appui au processus d'intégration économique de la RDC au sein du COMESA.

Quid d'EUROTRACE ?

EUROTRACE est une application conçue pour la collecte, la compilation et la diffusion de données du commerce extérieur aux niveaux régional et national. E fait, c'est un système générique et ouvert qui peut être adapté aux exigences régionales et nationales, et à la plupart de types de statistiques.

Cette application permet d'importer et de gérer les données nécessaires à l'élaboration de statistiques relatives au commerce extérieur notamment, les données douanières, de les traiter en effectuant des contrôles de qualité et en les adaptant aux normes, et de déterminer et calculer un certain nombre d'agrégats, tels que les indices relatifs au commerce extérieur, et de les exposer aux fins de diffusion et de publication.