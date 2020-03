Cote d'Ivoire: Basketball - Danho Paulin donne le ton des "hostilités"

La première journée du championnat national de Basketball (N1) a démarré le samedi 7 mars 2020 au Palais des Sports de Treichville en présence du ministre des sports, Danho Paulin.

La première compétition majeure du nouveau patron du Basketball ivoirien, Mahama Coulibaly, a été rehaussée par la présence du ministre des Sports, Danho Paulin, qui par sa présence a voulu marquer son soutien au président élu et à la famille du basket.

Le patron du sport a traduit l'engagement de l'État ivoirien à appuyer la nouvelle équipe dirigeante pour le rayonnement du basket ivoirien. « C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour le Basketball ivoirien. J'ai donc tenu à venir personnellement pour le lancement de la nouvelle saison. Cela pour encourager la nouvelle équipe afin qu'elle intègre le contrat d'objectifs que nous nous sommes fixés et faire en sorte que le Basketball ivoirien connaisse un rayonnement national et international. Et surtout retrouve son lustre d'autrefois . Et ce que nous avons vu avec les équipes engagées et le décor bien ficelé, nous pensons que l'avenir s'annonce glorieux », a indiqué Danho Paulin.

«Le Président Mahama Coulibaly a tout notre soutien. Il lui appartient à lui et son comité directeur de poser les jalons et élargir les horizons afin que le Basketball ivoirien qui a connu ses heures de gloire retrouve son lustre d'antan. Et nous sommes convaincus qu'avec sa capacité d'innovation et d'imagination, les choses pourraient mieux se porter pour le Basketball en Côte d'Ivoire», a-t-il poursuivi.

12 équipes hommes et 8 chez les dames sont engagées en N1.À ces débats domestiques de l'élite s'ajoutent ceux de la N2 ainsi que les centres de formation.