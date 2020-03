Sahara Occidental: Le Polisario salue le Mouvement de solidarité italien pour son soutien continu au peuple sahraoui

Rome — La représentante du Front Polisario en Italie, Mme Fatma Mahfoud, a salué les efforts récemment déployés par le Mouvement de solidarité italien avec le peuple sahraoui et la ferme détermination dont il a fait preuve pour continuer à soutenir et sensibiliser à sa juste cause, malgré des risques et des défis posés par la terrible propagation du coronavirus dans toute l'Italie.

De plus, la diplomate sahraouie, citée lundi par l'Agence SPS, a salué "le courage du Mouvement de solidarité pour son interaction permanente et continue avec la lutte du peuple sahraoui", rappelant que le Mouvement a envoyé récemment "des délégations dans les camps de réfugiés pour des actions humanitaires afin de soulager les réfugiés sahraouis en lançant plusieurs projets importants pour l'autosuffisance en eau potable, nutrition, agriculture, santé et éducation".

D'autre part, Mme Mahfoud a confirmé que le programme de travail du Mouvement de solidarité italien avec le peuple sahraoui est "toujours en cours", en particulier en ce qui concerne la planification de projets de coopération et la discussion des moyens de fournir une assistance humanitaire au peuple sahraoui et sa juste cause dans plusieurs domaines, exprimant dans le même contexte, "sa gratitude pour la position courageuse".