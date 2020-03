Algérie: Oran - Ouverture des 13èmes journées maghrébines des sciences de matériaux

Oran — Les travaux des 13emes journées maghrébines des sciences de matériaux ont débuté, lundi à l'université d'Oran 1 "Ahmed Ben Bella" d'Oran, en présence des représentants des différentes universités du pays, de Tunisie, du Maroc, du Cameroun, du Togo et de France.

Intervenant à l'ouverture de cette rencontre, le recteur de l'université d'Oran, Abdelbaki Benziane, a souligné que ces journées scientifiques constituent une occasion d'échanges scientifiques de niveau supérieur sur les œuvres de recherches théoriques et expérimentales menés sur les matériaux. Elles permettront également la présentation des résultats des recherches sur les techniques de fabrication des matériaux et une compréhension des phénomènes physiques et chimiques touchant les propriétés mécaniques, électriques, magnétiques et optiques de ces matériaux.

Le même responsable a relevé que ce colloque international est abrité par l'Université d'Oran pour la deuxième fois, après avoir accueilli la neuvième édition en 2004. "Les chercheurs et les industriels auront l'occasion de nouer des relations de coopération scientifique fructueuses", a-t-il estimé.

Il a expliqué que la simulation et la modélisation nécessitent l'utilisation de l'intelligence artificielle, basée sur l'analyse des données et offre la capacité de s'adapter à diverses situations et de résoudre les problèmes rencontrés. "L'utilisation de l'intelligence artificielle peut développer de nouveaux matériaux après une connaissance des propriétés physiques et chimiques du matériau", a-t-il indiqué.

Au cours de cette rencontre de trois jours, plus de 130 interventions seront présentées, a-t-on indiqué.