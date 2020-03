Gabon: Brainforest/RFM - Signature d'une convention pour améliorer les conditions de vie des populations

Marc Ona Essangui et Bernard Cassagne, respectivement Secrétaire exécutif de l'ONG Brainforest Gabon et Président directeur général (PDG) de RFM, cabinet d'ingénierie forestière, ont signé la semaine dernière, une convention de partenariat pour améliorer les conditions de vie des populations impactées par les projets d'exploitations forestières au Gabon et dans d'autres pays africains.

C'était le jeudi 05 mars 2020 à Libreville, en présence de certains membres de la société civile et des médias.

Signature, poignée de mains et échange de documents, c'est par ces gestes que l'ONG Brainforest Gabon et le cabinet d'ingénierie forestière (RFM) ont scellé leur partenariat pour améliorer les conditions de vie des populations impactées par les projets d'exploitations forestières au Gabon et dans d'autres pays africains. Pour le Secrétaire exécutif de l'ONG Brainforest Gabon, ce partenariat vise tout simplement à faire en sorte que les deux partenaires essayent de mutualiser leurs efforts pour intervenir de manière efficace, durable au profit des populations de nos forêts, au profit des populations pour que la gestion forestière soit non seulement durable, mais aussi au profit des populations africaines.

Le Président directeur général (PDG) de RFM reste lui convaincu que c'est sur le terrain que tout se joue. "C'est avec de partenariats locaux que nous pourrons réussir là où nos préoccupations sont les mêmes, en dehors de notre métier de base qui est comment gérer nos forêts". Il va d'ailleurs s'interroger comment faire en sorte que tous ces biens, ces services puissent être produits et valoriser ? Là est toute la question.

Faut-il le rappeler, la vision et les missions de Brainforest sont d'informer et accompagner les parties prenantes pour une gestion durable et équitable des ressources naturelles du Gabon. Aussi, faut-il préciser que l'Ong a plusieurs domaines d'interventions, à savoir la gestion durable des forêts, éducation environnementale, protection et promotion des droits des communautés forestières, en particulier, des populations autochtones...