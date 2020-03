Angola: Le PAC finance 15 coopératives à Lunda Norte

Dundo (Angola) — Quinze coopératives agricoles et des producteurs des 54 produits du panier de la ménagère à Lunda Norte bénéficieront, cette année, d'un financement du Programme d'appui au crédit (PAC), une initiative du Ministère de l'Economie et de la Planification et de la Banque de développement d'Angola (BDA).

Le financement, qui vise à concrétiser le Programme de Production Nationale Diversification des Exportations et Remplacement des Importations (PRODESI), créé par l'Exécutif en 2018, résulte des mémorandums de mise en œuvre du PAC, paraphés entre le Ministère de l'Economie et de la Planification (MEP), la Banque de développement d'Angola (BDA), le Fonds de garantie de crédit et huit banques commerciales.

Le fait a été annoncé lundi, à Dundo, par le directeur national de l'économie, de la compétitivité et de l'innovation du ministère de l'Économie, César Araújo, lors de la réunion de présentation du PAC aux producteurs et paysans de cette région.

Il a expliqué que les 15 coopératives ont été choisies en fonction de leur organisation et de leur capacité de production.

Après l'approbation des coopératives pour le financement, l'identification des besoins des paysans suit, puis l'élaboration des projets par les consultants du Ministère de l'Economie, un processus qui peut durer jusqu'à fin mars de l'année en cours et être envoyé aux banques pour financement.