Algérie: Développement régional - Un plan d'urgence lancé incessamment au profit des zones d'ombre

Alger — Un plan d'urgence sera lancé incessamment pour prendre en charge les besoins des habitants des "zones d'ombre", en vue de réduire les inégalités de développement à travers le territoire national, a indiqué le Premier ministre, Abdelaziz Djerad.

"Un plan d'urgence est en cours d'élaboration et sera incessamment lancé pour le désenclavement des zones isolées et l'assistance à la population vulnérables ainsi que le règlement des problèmes urgents de développement au niveau de ces régions, conformément aux directives du président", a déclaré M. Djerad dans un entretien accordé à l'APS en marge de la cérémonie d'installation du nouveau président du Conseil national économique et social (CNES), tenue lundi à Alger.

Cette cartographie a permis de constater que nombre des zones d'ombre a atteint plus de 15.000 zones avec une population concernée de 9 millions d'habitants, soit un cinquième de la population totale du pays.

Selon cette étude, a noté M. Djerad, une population impactée de près de 1,3 millions d'habitants se trouve au Sud du pays, alors que pour les wilayas du Nord, la population concernée est estimée à 4,5 millions d'habitants, tandis que le reste (3,2 millions) se situe dans les Hauts plateaux.Parallèlement à ces plans d'urgence, le gouvernement compte relancer, a-t-il affirmé, le programme en cours de réalisation des logements publics, notamment le programme location-vente.

"Le gouvernement a examiné et levé les contraintes rencontrées dans la réalisation de ce programme, notamment celles liées au foncier et au financement et envisage la distribution de 450.000 logements et d'aides d'ici fin 2020, dont 70.000 unités tous segments confondus, seront distribués durant le mois de mars 2020", a indiqué M. Djerad.