Ile Maurice: De nouveaux pôles d'innovation comme leviers majeurs pour le développement socioéconomique

communiqué de presse

Le Mauritius Research and Innovation Council (MRIC) a organisé à son siège à Ebène hier un atelier de travail sur le thème 'Vers une République de Maurice innovante : le rôle des Pôles d'innovation'. Le but de cet évènement était de présenter les quatre pôles d'innovation dans les secteurs de la santé, la biotechnologie, les humanités numériques et l'agriculture qui seront appelés à promouvoir le développement socioéconomique local.

Quatre centres dédiés à ces pôles d'innovation ont ainsi été mis sur pied en vue de permettre une plus grande collaboration entre les milieux industriels et universitaires tout en encourageant des interactions entre les parties prenantes et les différents acteurs du marché. Ces centres ont été élaborés en partenariat avec l'Université de Maurice, le Mauritius Sugarcane Industry Research Institute et l'Université des Mascareignes.

A long terme, ces centres, qui mèneront des recherches pluridisciplinaires et de haute qualité, permettront l'émergence de nouvelles technologies, d'une main d'œuvre qualifiée, et de renforcement de capacités à travers des équipements modernes. L'objectif final est la mise en œuvre d'un environnement propice à la créativité et à la promotion des connaissances pour des produits, service et procédés nouveaux qui faciliteront la transition économique de Maurice vers un pays à revenu élevé.

Divers représentants des secteurs public et privé ainsi que des universitaires ont participé à la session de travail où les responsables des centres d'innovation ont fait des présentations sur les possibilités de coopération pour la réalisation de divers projets dans leur domaine respectif.