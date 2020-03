Angola: Le gouvernement dépense 30 millions USD / mois pour les importations d'huile de palme

Ndalatando (Angola) — Le gouvernement angolais dépense 30 millions de dollars par mois pour importer 10 000 tonnes d'huile de palme, a affirmé lundi, à Ndalatando, capitale de la province de Cuanza Norte, le secrétaire d'État à l'Économie, Mário Caetano João.

Selon le responsable, qui s'exprimait lors d'une réunion avec des hommes d'affaires locaux dans le cadre de la visite dans la province pour connaître les conditions de mise en œuvre du Programme d'Appui au Crédit (PAC) dans la région, en cours dans le pays, l'importation d'huile de palme pèse beaucoup sur la balance commerciale du pays.

Il a expliqué qu'au cours des deux premiers mois de 2020, le gouvernement avait déboursé 59 millions de dollars, dont 29 millions en janvier et 30 millions en février, avec l'importation de 20 000 tonnes de ce produit.

Mário João a souligné que l'incitation à la production locale d'huile de palme contribuerait à l'assouplissement financier du pays, avec la réduction des importations de ce produit.

Il a reconnu le potentiel productif de la province et a encouragé la classe entrepreneuriale locale à investir dans cette culture et dans d'autres, dont l'importation se traduit par un poids significatif de la balance commerciale du pays.

Le gouvernant a indiqué que dans le cadre du PAC et par le biais de la Banque de développement de l'Angola (BDA), 750 millions de kwanzas sont disponibles pour le financement des coopératives agricoles, des petites et moyennes entreprises, grâce au Programme d'Appui à la production, diversification des exportations et remplacement des Importations (Prodesi).

D'autre part, Mário João a reconnu que les coopératives et les entreprises intéressées à obtenir des crédits rencontrent toujours des difficultés concernant l'élaboration de projets de financement réalisables et qui garantissent le remboursement rapide des montants mis à disposition.

"Cuanza Norte a un potentiel élevé dans la production de nombreux biens, principalement dans le secteur végétal et animal, mais sa production actuelle est inférieure aux niveaux souhaités et le financement de petites et grandes entreprises locales contribuerait à dynamiser l'économie de la région", a clarifié le gouvernant.

Pour lui, le fait que la province soit située entre deux grands centres commerciaux (Luanda et Malanje), peut agir comme un plateau tournant de l'économie de la région.

En plus de la réunion avec la classe d'affaires de la province, Mário João, accompagné de fonctionnaires de la BDA, du Fonds des Nations Unies pour l'alimentation (FAO) et du personnel du ministère de l'Économie et de la Planification, a visité quelques coopératives agricoles et projets agro-industriels dans les municipalités de Lucala et Cambambe.

Le Prodesi, ainsi que les PAC, en vigueur dans le pays, visent fondamentalement à accroître la production de biens essentiels, à favoriser la diversification de l'économie et la création d'emplois, ainsi qu'à remplacer les importations.