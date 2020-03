Madagascar: Epidémie de coronavirus - La CAF s'en remet aux autorités locales

Vu l'ampleur de l'épidémie de Coronavirus, les rencontres internationales s'en retrouvent de plus en plus menacées. Ce weekend toutefois, les matches de Ligue des Champions de la CAF et de Coupe de la Confédération se sont déroulés normalement. C'est-à-dire sans aucune restriction envers les spectateurs.

« Ce n'est pas à la CAF de décider, mais plutôt aux autorités de chaque pays. À titre d'exemple, c'est la préfecture de Paris qui a imposé le huis-clos pour la prochaine affiche entre le PSG et Dortmund », a-t-on expliqué auprès de la Confédération Africaine de Football. Les deux prochaines échéances des Barea sont directement concernées par la situation, le 27 mars en Côte d'Ivoire et le 31 mars à Madagascar, en éliminatoires de la CAN 2021.

Pour l'instant, les dirigeants ivoiriens n'ont pas encore pris position par rapport à cette propagation du Covid-19. Idem pour les responsables concernés dans la Grande île.