Madagascar: The number one - Parfait invite six combattants étrangers

Quarantième anniversaire. Le double champion du monde de savate boxe française (1997-1999), Parfait Rakotonindriana, célèbre cette année ses quarante ans de pratique de la boxe sous toutes ses formes.

Ce passionné du noble art avait commencé par la boxe anglaise au Boxing club d'Ankadifotsy, puis la savate boxe française, en passant par le kick-boxing et la boxe birmane, la boxe de rue, et ces dernières années le kempo, le pancrace et MMA (Mixed martial arts). Sous l'égide de la Fédération malgache de kempo et MMA, en collaboration avec Wild Fight club, il organisera un événement de sports de combat d'envergure internationale baptisé « The Number One », ce samedi 14 mars au gymnase couvert de Mahamasina.

Six combattants étrangers dont une femme, de nationalités française, camerounaise, belge et sud-africaine, seront en lice au combat de défi de savate, kempo, full et MMA. Une partie de la délégation étrangère devrait arriver ce mardi et une autre débarquera mercredi.

Un combat d'exhibition entre deux stars de l'époque, synonyme du remake du choc des années 90, entre Parfait Rakotonindriana du BCA et Marc Razafindrabe de l'UASC cheminots, sera aussi au programme. «J'ai vécu et appris beaucoup de choses en pratiquant la boxe... Il est temps que je partage mes expériences et mon savoir-faire », confie le double champion du monde.

Au programme de ce samedi, les amoureux de ces disciplines pourront y apprécier deux combats de boxe anglaise, deux autres de savate dont un choc international, et d'autres combats de kick-boxing, full conctact, kempo et MMA sans oublier une séance de démonstration de boxe chinoise.