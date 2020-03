Madagascar: Maison des jeunes - FITIA favorise l'inclusion numérique

À la veille de la Journée internationale des femmes, la présidente de l'association Fitia, la première Dame Mialy Rajoelina a inauguré la Maison des Jeunes à Toliara, capitale de la région Sud-Ouest en partenariat avec Huawei Madagascar et Orange Solidarité.

L'association Fitia qui mène une grande initiative, envisage de créer vingt-deux centres de ce type au niveau national. Le but est de favoriser l'inclusion numérique et le développement durable. Les résidents pourront accéder à l'internet à travers les outils numériques et acquérir des compétences informatiques pour différentes opportunités en ligne.

Durant la cérémonie, Mialy Rajoelina a annoncé qu'il s'agit d'un projet historique.

Elle a souligné la nécessité des efforts conjoints du secteur public, la société civile et le secteur privé pour le développement durable et le bien-être de la population.

« Le partenariat entre Huawei et Orange Solidarité partagent les valeurs de Fitia, notamment la citoyenneté, intégrité, solidarité », dit-elle en substance. « En tant que sociétés leader du secteur, ils ont apporté la technologie de l'information et la communication d'envergure mondiale à Madagascar, favorisant la croissance du secteur des télécommunications et permettant l'accès des services de haute qualité et abordables », ajoute-t-elle, avant de conclure : « Ils sont également des partenaires de développement durable de confiance, en remplissant leurs responsabilités sociales en tant que sociétés privées et partageant le savoir-faire avec la population, en particulier les jeunes, par le biais de dons et de formations à Madagascar.»

Huawei Madagascar a donné pour ce centre des ordinateurs, imprimantes, routeurs wifi et d'autres équipements. Son président-directeur général, Jack LI a annoncé que l'entreprise souhaite une coopération gagnant-gagnant avec la communauté locale grâce au développement mutuel. «Ce que nous souhaitons du partenariat avec l'association Fitia est de promouvoir l'inclusion numérique dans le pays. Nous sommes à Madagascar depuis seize ans. En tant que leader mondial dans le domaine des Technologies de l'information et de la communication, nous nous focalisons sur le niveau mondial et également au niveau local. En renforçant les infrastructures des télécommunications par l'apport de services numériques de haute qualité et la promotion du savoir-faire informatique, nous souhaitons libérer les potentiels humains dans la population malgache et les interconnecter pour de multiples opportunités et un avenir meilleur », termine Jack Li.