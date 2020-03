Madagascar: Mahajanga - Zumba, conférence et défilé

Les membres de l'Association des femmes du 8 mars (Komitim-behivavy 8 martsa ou KB8M) de Mahajanga n'ont pas dérogé à la règle, cette année. La célébration de la Journée mondiale de la lutte pour les droits de la femme a été marquée par plusieurs manifestations, quelques jours avant le jour-J.

La célébration du 8 mars à Mahajanga a été inaugurée par une séance de zumba devant le grand baobab à Mahajanga-be, le jeudi 5 mars. Auparavant, la grande marche a débuté devant le jardin Cayla à Marovato.Elles étaient des milliers, issues de différentes associations à participer au traditionnel défilé.

Le départ a été donné, comme de coutume, au jardin Cayla à Marovato. Le carnaval a duré de 7 heures à 9 heures. Tout le monde s'est ensuite donné rendez-vous au complexe sportif d'Ampisikina pour une démonstration et une exhibition de tenues et de modes ainsi que les éternels discours et échanges. Les couturières étaient très surchargées de travail à Mahajanga, depuis le mois de janvier, pour la confection des tenues de parade. Les saris et pagnes ont été en vedette et les plus portés.

Puis, vendredi après-midi, le KB8M a organisé, avec le Collectif des Droits de l'enfant et de la femme, une conférence-débat sur les droits de la femme et des enfants, dans la salle d'honneur de l'hôtel de ville de Mahajanga. Samedi matin, une opération de reboisement a été réalisée à la station forestière à Marohogo.

Un repas de l'amitié a été offert aux membres à la fin de la cérémonie. Et comme tous les ans, des femmes étaient vues en train de fréquenter les bars dès 10 heures du matin, dimanche.