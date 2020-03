Madagascar: Coronavirus - Les mesures de prévention à renforcer

Madagascar reste encore un pays épargné par l'épidémie du coronavirus. L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) déclare que personne n'est à l'abri.

La vitesse de propagation de l'épidémie de coronavirus dans le monde fait froid au dos. Le nombre de cas notifiés continue à augmenter. Madagascar se voit dans l'obligation de renforcer ses mesures de prévention. « Des mesures seront prises à l'endroit des personnes se trouvant dans les pays où les cas de coronavirus augmentent. Il y aura des dispositifs à mettre en place. Vous allez être informés des détails, incessamment», a déclaré le secrétaire général du ministère de la Santé publique, le professeur Duval Gaëtan Solofomalala, hier. Il y aurait eu des pourparlers avec le conseil régional de l'ambassade de France, concernant les nouveaux dispositifs à mettre en place. « Il est nécessaire de se mettre en harmonie avec les autres pays. L'objectif est que les mesures prises soient les mêmes que celles des pays les plus touchés », rajoute le professeur Duval Gaëtan Solofomalala.

Des personnes en provenance de ces pays continuent à débarquer sur l'île et des vols relient, encore, ponctuellement France à Madagascar. Beaucoup s'interrogent quand Madagascar va-t-il se décider à fermer totalement ses frontières, ou à soumettre l'interdiction d'entrée au pays, des personnes en provenance des pays les plus touchés, comme la France. Ceci, pour éviter les risques d'importation de cas. La France et l'Italie se trouvent dans la liste des cinq pays les plus affectés par la maladie, après la Chine. Mille quatre cent cas d'infection par le coronavirus notifiés en France, avec vingt cinq décès, hier. Sept mille trois cent personnes contaminées en Italie, avec trois cent soixante six décès, dont les cent trente trois, décédées le dimanche 8 mars. A la date du 25 février, le ministère de la Santé publique a sorti une note annonçant, l'interdiction d'entrée sur le territoire malgache, tous passagers venant de l'Italie, de l'Iran et de la Corée du Sud. Alors qu'en fin février, le nombre de cas notifiés en Italie n'a pas encore dépassé les mille. Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que « la menace d'une pandémie est devenue très réelle ».