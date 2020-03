Madagascar: Toliara - La première Dame en mode « cool »

Ce week-end, la présidente de l'Association Fitia a fait preuve d'une grande énergie à Toliara. Après une série d'inaugurations, elle a présidé la célébration de la Journée du 8 mars.

Mialy Rajoelina s'est adaptée au contexte. Dans le cadre de la célébration des droits de la femme à Toliara, la première Dame a inauguré la maison des Jeunes rééquipée, située à Ankilifaly. L'établissement a été entièrement rénové par l'Association Fitia. Les discours d'usage se sont focalisés sur la nécessité de protéger les jeunes malgaches. « Je vous exhorte à vous concentrer sur les études et de ne pas vous presser vers les mariages précoces, pour que votre vie de couple et de famille, votre mariage trouvent le bonheur ». C'est le message envoyé par l'épouse du président Andry Rajoelina aux représentants des jeunes de la cité du Soleil.

Les jeunes filles et les femmes ont été les principales cibles des messages de la présidente de l'Association Fitia. La Maison des Jeunes a été dotée d'un nouveau terrain mixte, d'un centre informatique à connexion haut débit, 30Go Orange, avec du matériel technologique de marque Huawei. « La Maison des Jeunes est un lieu de loisir et un lieu de sensibilisation sur la santé reproductive. L'objectif est également de cultiver non seulement la culture intellectuelle mais aussi professionnelle », insiste Mialy Rajoelina.

Une image bien gérée

À l'occasion, des machines à coudre ont été offertes. La première Dame s'est ainsi livrée à quelques tirs de ballon au basket ainsi qu'à une petite partie de babyfoot avec le représentant de l'Unfpa, Serge Bounda. L'assistance en admiration devant cette bonne gestion d'image, qui a certainement marqué les jeunes, s'est encore plus émerveillée quand Mialy Rajoelina a dansé sur un rythme local. Elle-même en exaltation devant la cadence du rythme produit par les battements de tambour des jeunes filles du groupe Bloco-Malagasy.

La première Dame a par la suite offert officiellement le centre « Ami de la vaccination », le troisième du genre, à l'hôpital de Tanambao. L'assistance était composée des autorités régionales, des représentants des agences onusiennes telles que l'Unicef, l'Unfpa, le Pam, et du nouvel ambassadeur du Japon et de son épouse. On a noté par ailleurs la présence massive de femmes ministres, du personnel féminin de la Présidence, de l'épouse du Premier ministre, de celles des ministres et de celles des gouverneurs de l'Atsimo-Andrefana et de l'Androy.