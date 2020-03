Madagascar: Prévention d'épidémie - Des écoles refusent les élèves fébriles

Des parents d'élèves ont reçu instructions de ne pas envoyer leurs enfants malades à l'école, pour éviter le risque de propagation de coronavirus.

La paranoïa autour du coronavirus gagne du terrain. On ne risque pas de trouver des élèves fébriles dans certaines écoles de la capitale, en ce moment. Les responsables de ces établissements scolaires privés ont pris l'initiative de ne plus recevoir des enfants malades, pour prévenir les risques de propagation de cette maladie virale. « Depuis la rentrée du mois de mars, nous avons informé les élèves et leurs parents que lorsqu'ils présentent une hausse de la température, ou lorsqu'ils ne vont pas bien, ils ne doivent pas être envoyés à l'école. Si c'est en classe qu'ils tombent malades, leurs parents seront convoqués pour les récupérer », communique le responsable d'une école à Avaradoha. A Andravoahangy Ambony, une autre école privée a aussi décidé de ne pas recevoir des enfants malades. « Cette mesure ne date pas d'hier. Nous l'avons déjà appliquée avec les épidémies de peste ou de rougeole. Ils ne devront retourner en classe, que lorsqu'ils présentent une lettre d'un médecin affirmant qu'ils n'ont pas le coronavirus », indique la directrice de cette école.

D'autres établissements scolaires privés ont déjà envisagé de prendre une telle mesure. « Nous n'avons pas encore informé les parents, mais nous envisageons de le faire, incessamment », nous affirme le responsable d'une école d'expression française à Behoririka. Un institut d'enseignement de langue à Antananarivo va même jusqu'à prendre la température de toutes personnes qui entrent dans son établissement et repousse ceux qui ont une température supérieure à la normale.

La fièvre est l'un des symptômes du coronavirus. Selon des médecins, toutefois, on ne risque de contracter le coronavirus, qu'une fois en contact avec une personne malade. Le secrétaire général de la Santé publique, le professeur Duval Gaëtan Solofomalala a affirmé, hier, qu'aucun cas avéré n'est encore notifié à Madagascar.

Ni le ministère de la Santé publique, ni celui de l'Education nationale, de l'enseignement technique et professionnel, n'aurait pas encore donné instructions aux écoles, d'exiger l'absence des élèves fiévreux. « C'est de leur propre initiative. Ces écoles devraient, toutefois, consulter les responsables de l'infirmerie et bien analyser dans quel cas un élève est-il obligé de sécher les cours et pour combien de temps », lance le directeur de l'Office national des écoles privées (Onep), Marcellin Tsarasidy.