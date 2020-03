Madagascar: Exposition - Vero Raharijaona illustre les « Reflets » de ses émotions

Une interprétation exclusive des paysages qui nous entourent, en faisant transparaitre nos ressentis avec sa vision d'artiste. C'est ce que Vero Raharijaona nous invite à découvrir.

Evoquant la sensibilité d'une artiste dont l'aspect abstrait de ses œuvres retranscrit une certaine poésie. C'est une exposition qui se veut être des plus émouvantes que l'Is'Art Galerie Ampasanimalo nous invite à découvrir ce mois-ci. Du 13 mars au 3 avril donc, Vero Raharijaona propose un voyage artistique transcendant à ses côtés. Artiste plasticienne émérite et respectée de ses pairs au sein de la communauté culturelle, œuvrant activement à valoriser l'art dans tous ses états depuis deux décennies maintenant, elle nous revient pour retranscrire sur ses toiles sa vision du pays. Un brin nomade, voyageuse dans l'âme, Vero Raharijaona tient cette fois à refléter dans ses œuvres ses ressentis, voire l'intégralité de ses émotions à la vue des divers paysages qui subliment la nature. « Reflets » est ainsi l'intitulé de cette exposition où elle reflète sa sensibilité face aux phénomènes, tels que les inondations ou les incendies à travers chacune de ses œuvres.

Là où les arbres ne sont plus que lianes dépouillées sur des terres gorgées d'eau traversées par des rafales de vent, les couleurs froides disparaissent alors au profit d'une palette de couleurs plus tendres et chaleureuses.

Forte d'une passion dévorante pour l'art, Vero Raharijaona a su trouver un style bien à elle où l'impressionnisme et l'abstrait se conjuguent tout au long de ses multiples représentations aussi bien au pays que dans l'Hexagone. Le dessin et la peinture, elle s'y intéresse dès son plus jeune âge, elle ne cessera d'ailleurs de les travailler et de perfectionner à son aise ce style qui lui est propre. Ayant principalement vécu à l'étranger, elle s'y est plu à observer des œuvres exposées dans les musées, de même que la rencontre avec les professionnels et artistes locaux. De quoi largement l'inspirer donc, pour pouvoir plus tard s'imprégner de sa Grande île natale et de la splendeur de ses paysages. « Reflets » nous fera ainsi miroiter ses réflexions sur la société actuelle, mais surtout ses rêves et ses envies. Libre à vous d'entreprendre ce doux voyage avec elle au fur et à mesure que ses toiles vous enivreront par leur sincérité.