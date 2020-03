Tunisie: Coronavirus | Le Kef - 10 personnes soumises à l'auto-isolement

Jusqu'à mardi, une dizaine de personnes ont été soumises à l'auto-isolement, au Kef, à titre préventif contre le Covid-19, fait savoir, le directeur régional de la santé, Tarek Rajhi. Certaines d'entre elles étaient de retour des zones d'endémie.

Les postes frontaliers de Sakiet Sidi Youssef et de Kalaat Senen, ont été équipés, depuis lundi, de thermomètres infrarouges, signale la même source précisant qu'aucun cas de contamination n'a été enregistré jusqu'à présent.

Les équipes médicales formées à la prévention contre le Covid-19 sont à pied d'œuvre, notamment, dans la zone frontalière, avec le flux ininterrompu de visiteurs algériens, durant cette période qui coïncide avec les vacances scolaires et universitaires et la programmation d'événements culturels, à l'instar du festival « Sicca jazz » (14 au 21 mars 2020) et « 24 heures de théâtre non-stop » (24 au 27 mars 2020).

Le commissaire régional à la culture au Kef, Nooman Habassi, signale que ces deux rendez-vous annuels n'ont pas été annulés, jusqu'à présent.

