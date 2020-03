Soudan: Le Conseil de sécurité et de défense confirme l'alignement des institutions étatiques

Khartoum — Le Conseil de sécurité et de défense a tenu lundi une réunion d'urgence au Palais républicain, dirigée par le président du Conseil de la souveraineté transitoire, Lt-Gen. Abdul Fattah Al-Burhan, dans le contexte de la tentative terroriste ratée qui a visé le Premier ministre Dr. Abdallah Hamdok à Khartoum Nord.

Dans un communiqué lu après la réunion, le ministre de l'Intérieur, Lt-Gen. (police) Al-Tiraifi Idris Dafallah, a expliqué que le Conseil a confirmé l'alignement de toutes les institutions de l'État face à ces opérations et plans qui visent principalement la stabilité et la sécurité du Soudan et cherchent à faire avorter la volonté du peuple soudanais représenté dans les dirigeants de la période de transition mandatés pour atteindre les objectifs de la glorieuse révolution de décembre et la préparation du pays à évoluer vers les horizons de la pratique démocratique.

Le ministre de l'Intérieur a souligné que la réunion s'est conclue par la condamnation et la dénonciation de cette operation criminelle en raison des risques qu'elle fait peser sur la situation du Soudan sur le plan interne, régional et mondial, affirmant la nécessité de définir les responsabilités en matière de sécurité dans l'incident et d'enquêter immédiatement et de demander l'aide d'amis, ce qui contribue à dénoncer les personnes impliquées et à les traduire en justice.

Il a déclaré que le conseil a appelé à prendre des mesures urgentes pour améliorer l'assurance et à élaborer des plans pour assurer la sécurité et la sûreté des cleaders d'État et des lieux stratégiques.