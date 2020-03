Algérie: Le ministre des Moudjahidine reçoit les ambassadeurs de l'Egypte et du Koweït

Alger — Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Tayeb Zitouni a reçu lundi à Alger les ambassadeurs du Koweït et de la République arabe d'Egypte, respectivement Mohamed Echabou et Ayman Mocharrafa, a indiqué un communiqué du ministère.

"Les deux entretiens ont permis de mettre en exergue le niveau des relations entre l'Algérie et ces deux pays (Koweït et Egypte)", a précisé le communiqué.

Dans ce cadre, l'ambassadeur du Koweït s'est félicité des liens historiques et du niveau des relations politiques "solides" unissant son pays et l'Algérie, mettant en avant le rôle "pionnier" que joue l'Algérie sur les plans régional et international.

De son côté, M. Zitouni a relevé "l'importance" de sauvegarder la mémoire historique à travers la collecte des archives et des documents disponibles dans les pays frères, dont le Koweït", proposant, à cet égard, d'honorer les personnalités koweitiennes encore vivantes qui avaient soutenu la révolution de libération.

Il a en outre assuré l'ambassadeur koweitien de l'attachement de l'Algérie à développer les relations et élargir les perspectives de la coopération bilatérale entre le Centre de recherches et d'études koweitienne et le Centre national d'études et de recherches sur le mouvement nationale et la révolution du 1er Novembre, ainsi que les relations algéro-koweitiennes dans tous les domaines, "au service des deux pays", a ajouté la source.

Lors de ses entretiens avec l'ambassadeur égyptien, le ministre des Moudjahidine a mis l'accent sur le souci de l'Algérie d'élargir la coopération avec l'Egypte, rappelant, à ce propos, le niveau des relations bilatérales marquées, a-t-il dit, par "un héritage historique de soutien et d'appui mutuel".

Pour sa part, l'ambassadeur égyptien a souhaité plus de progrès aux relations bilatérales entre l'Algérie et l'Egypte, notamment en ce qui concerne les archives et la préservation de la mémoire historique des deux peuples, exprimant la disposition de son pays à coopérer avec l'Algérie en la matière, y compris la coopération dans le domaine du cinéma traitant de la révolution en vue d'ancrer les exploits des deux pays.