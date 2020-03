Sénégal: Quatrieme édition du Forum de Dakar - La Ummah questionne le rôle de ses organisations

Les organisations de la société civile des pays membres l'OCI ont organisé un conclave de deux jours les jeudi 5 et vendredi 6 mars 2020 à Dakar. La cérémonie d'ouverture de la rencontre a été présidée par le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse. «Le rôle des organisations et institutions dans le monde musulman» était le thème principal de cette quatrième édition.

Les organisations de la société civile des pays membre de l'OCI étaient à Dakar pour deux jours de concertations sur plusieurs défis qui secouent le monde. Sur ce, le changement climatique, le conflit Iran - Etats-Unis sont entre autres les thèmes que les organisations et institutions islamiques ont posés. La cérémonie d'ouverture de la quatrième édition qui s'est tenue à Dakar a été présidée, le jeudi 5 mars, par le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, suivie des prières contre le nouveau coronavirus (Covid-19).

Dans la foulée, le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, a revisité la longue histoire de l'Islam, en rappelant les bienfaits du Bon Dieu et Son Coran. Mais aussi, Moustapha Niasse a expliqué la cohésion entre musulmans et chrétiens qui a toujours existé au Sénégal et entre le Sénégal les autres pays du monde. La tolérance mutuelle, la solidarité, le respect réciproque, l'échange, l'enrichissement mutuel, c'est un devoir d'une très grande noblesse que les institutions islamiques et les organisations sont en train d'accomplir, a fait savoir le président de l'Assemblée nationale du Sénégal.

Sur ces entrefaites, le porte-parole de la quatrième édition du forum de Dakar, Mamadou Bamba Ndiaye, est largement revenu sur les enjeux de la rencontre. Parmi ceux-ci, on a l'unification de la Ouma, la protection de la Ouma. «Nous nous sommes dit que nous traversons des périodes difficiles, et il y a des tentatives de création d'organisations islamiques de part et d'autre. On peut perfectionner toutes ces organisations».

Selon, l'ancien ministre des Affaires religieuses, Bamba Ndiaye, les pays musulmans font face à plusieurs défis et, pour les relever, il faut une force, en unifiant les rangs pour se battre ensemble, a fait entendre davantage le porte-parole. Ces organisations n'engagent pas l'Etat. Par contre, la politique est orientée vers l'Etat et le rôle des organisations reste complémentaire vis à vis de l'état. «Nous interpellons les organisations du monde islamique pour qu'elles deviennent plus performantes».