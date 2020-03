Tunisie: Coronavirus | Le pays passe au stade II - Renforcement des mesures préventives

- Etablissements scolaires : les cours seront suspendus à partir du jeudi 12 mars jusqu'à la fin des vacances scolaires.

- Les vols en provenance de l'Italie sont suspendus, à part ceux venant de Rome.

- Le nombre de liaisons aériennes avec l'Italie ramené à 3 contre 14 vols par semaine

- Limitation des dessertes maritimes à destination de Marseille à une seule traversée par semaine et suspension de toutes les traversées vers l'Italie.

- Annulation ou report de toutes les manifestations culturelles, sportives et économiques internationales qui comportent une participation étrangère.

Le bilan de l'épidémie s'est établi, hier, à cinq cas confirmés et plus de 2.000 personnes placées en « isolement volontaire ».

Le ministère de la Santé a annoncé la première contamination locale par la transmission du virus d'un homme à son épouse et la détection de 3 nouveaux cas de contamination par le coronavirus, répartis entre Mahdia, Tunis et Bizerte, portant le nombre total des personnes infectées par le virus à cinq cas avérés. La patiente en question a été transférée à l'hôpital Farhat-Hached à Sousse afin de garantir des conditions optimales de traitement qui empêchent la transmission du virus à d'autres personnes.

C'est ce premier cas qui inquiète les autorités puisqu'on est passé des « cas importés », c'est-à-dire des personnes qui ont attrapé le virus à l'étranger, à une transmission du virus en Tunisie d'une personne contaminée à une autre. D'où le renforcement des mesures préventives contre la propagation du virus. Ainsi, plusieurs décisions et mesures ont été prises et le ministère de la Santé envisage d'établir une liste des régions infectées selon le degré de risque.

Report des conférences

A titre préventif, le ministre de la Santé, Abdellatif Mekki, a annoncé hier une série de mesures dans le cadre de la prévention et de la lutte contre ce virus.

A cet effet, le ministre a indiqué que pour les établissements scolaires, les cours seront suspendus à partir de jeudi 12 mars jusqu'à la fin des vacances scolaires. Aussi, les vols en provenance de l'Italie sont-ils suspendus à part ceux venant de Rome. Il a été décidé également la suspension de toutes les traversées maritimes vers l'Italie et la limitation des dessertes maritimes à destination de Marseille à une seule traversée par semaine.

Il est question aussi de l'annulation ou du report de toutes les manifestations culturelles, sportives et économiques internationales qui comportent une participation étrangère.

Stages et formations

Il est à signaler que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique avait annoncé hier matin le report des missions et des stages de formation à l'étranger pour tous les étudiants, professeurs, chercheurs et fonctionnaires de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique jusqu'à nouvel ordre, en prévention de la propagation du coronavirus. Dans le même sillage, l'Office de l'Ifta a également annoncé la suspension temporaire des procédures de conversion à l'Islam jusqu'à nouvel ordre. Pour sa part, le transporteur national Tunisair a annoncé la possibilité pour les passagers de reporter leur voyage sans frais jusqu'au 31 mai 2020 inclus et ce, vers la même destination et dans la même classe de réservation. Tunisair explique ces mesures par sa volonté «d'assister sa clientèle face à la propagation du coronavirus qui freine les décisions de voyage».

Absentéisme

A Sousse, plusieurs parents d'élèves, notamment du primaire, ont retenu leurs enfants à la maison. En effet, un fort taux d'absentéisme dans certains établissements scolaires allant de 30 à 40% et ce, par crainte de contamination au Covid-19, a été constaté. A Gafsa, la direction régionale de la santé a décidé de saisir la justice après que deux cas suspects de contamination au coronavirus n'ont pas respecté les mesures de confinement. Il est à signaler que 74 cas à Gafsa sont soumis au confinement à domicile dont huit sont rentrés récemment en Tunisie par voie aérienne en provenance d'Italie.Des mesures plus contraignantes pourraient être mises en œuvre si l'épidémie de coronavirus gagnait du terrain.