Tunisie: Trois nouveaux cas de coronavirus détectés au pays - Une nouvelle étape franchie !

La Tunisie fait-elle face à une propagation du coronavirus sur son territoire ? Hier seulement, trois nouveaux cas de contamination ont été confirmés, portant le nombre total des personnes infectées à cinq, réparties sur trois gouvernorats: Tunis, Mahdia et Bizerte. En tout cas, selon le ministère de la Santé, la Tunisie a atteint le stade 2 du plan de lutte contre le Covid-19 qui a pour objet d'en freiner la propagation après l'enregistrement d'un premier cas de «contamination locale».

En effet, la journée d'hier a marqué un tournant dans le processus de lutte contre ce virus mortel qui se propage très rapidement dans le monde, et notamment dans le voisinage de la Tunisie, où l'Italie est devenue le pays le plus touché après la Chine. Le ministère de la Santé a annoncé hier que trois nouveaux cas de coronavirus ont été détectés en Tunisie après plusieurs tests sur des personnes suspectes. Dans un communiqué rendu public, le ministère de la Santé a indiqué que les analyses médicales effectuées dans le laboratoire de référence à l'hôpital Charles-Nicolle ont confirmé trois nouvelles contaminations par le coronavirus.

Parmi ces trois nouveaux cas, un a été détecté à Mahdia. Il s'agit de l'épouse du patient âgé de 65 ans arrivé d'Italie et dont la contamination a été annoncée, dimanche dernier, par le ministère de la Santé. Les deux autres cas ont été détectés à Tunis et à Bizerte. Ils ont été tous placés en quarantaine.

D'ailleurs, le ministère de la Santé a tenu, hier, une conférence de presse urgente pour faire le point sur la situation épidémiologique. A cet effet, le directeur général des soins de santé de base au ministère de la Santé, Chokri Ben Hamouda, a fait savoir que le département de la Santé fait face quotidiennement à des cas suspectés d'être infectés par ce virus et qu'il est en train d'opérer les tests et analyses nécessaires.

Pour lui, la situation n'est pas inquiétante même si la Tunisie a entamé ce qu'il a appelé «la deuxième phase de la lutte contre le coronavirus après qu'il a pénétré sur le territoire national». Cette deuxième phase correspond dans les protocoles médicaux au passage au stade 2 du plan de lutte contre le coronavirus et consistera principalement en l'identification des zones de circulation du virus sur le territoire national et la multiplication et le regroupement d'éventuels cas autochtones.A cet effet, il a fait savoir que de nouvelles mesures seront appliquées, dont notamment l'activation des trois centres d'isolement médical déjà aménagés couvrant le nord, le centre et le sud du pays.

Appliquer la loi !

Cette nouvelle étape nécessite notamment, souligne-t-il, la mobilisation continue d'équipes médicales, surtout dans les régions, pour mener des enquêtes de terrain et essayer de suivre et retracer les mouvements et déplacements des personnes contaminées en vue d'empêcher la propagation de ce virus dans leur entourage. «Cette nouvelle étape nécessite la multiplication des enquêtes de terrain pour procéder aux prélèvements et aux analyses nécessaires, notamment dans les régions, et nous allons demander des fonds supplémentaires pour répondre aux exigences de la situation», a-t-il noté.

Chokri Hamouda a expliqué dans ce sens que le nombre de cas placés en quarantaine a dépassé les deux mille, et qu'environ 1.400 individus sont toujours sous contrôle.Le responsable est revenu, en outre, sur les cas suspects qui refusent de subir les protocoles médicaux, affirmant dans ce sens que la loi sera appliquée à tous ceux qui «refusent l'isolement médical et qui constituent un danger pour leur entourage et la sécurité des citoyens».

Rappelons que la Tunisie avait enregistré, le 2 mars dernier, un premier cas confirmé de contamination au coronavirus. Ce premier cas concernait un Tunisien âgé d'une quarantaine d'années, de retour d'Italie par bateau, le 27 février dernier. Il a favorablement réagi aux traitements nécessaires et serait en voie de guérison.