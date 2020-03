Sénégal: Convention entre Dakar et Ankara contre les doubles impositions et l'évasion fiscale - Les députes autorisent sa ratification

En séance plénière à l'Assemblée nationale hier, lundi 9 mars, les députés ont adopté un projet de loi autorisant le Président de la République Macky Sall à ratifier une convention sénégalo-turque destinée à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale. Selon le ministre des Affaires étrangères, Amadou Ba, l'objectif de cette convention est d'éviter la double contribution fiscale des nationaux des deux Etats et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales internationales qui menacent la préservation de l'assiette fiscale.

Les députés ont adopté hier, lundi 9 mars, un projet de loi autorisant le chef de l'Etat à ratifier une convention sénégalo-turque destinée à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale.

Selon le ministre des Affaires étrangères Amadou Ba, l'objectif de cette convention est, d'une part, d'éviter la double contribution fiscale des nationaux des deux Etats et, d'autre part, de prévenir la fraude et l'évasion fiscales internationales qui sont évolutives, multiformes et complexes et qui menacent la préservation de l'assiette fiscale.

«Côté sénégalais, cette convention va concerner cinq types d'impôts, notamment ceux relatifs respectivement à l'impôt sur les sociétés, l'impôt minimum forfaitaire sur les sociétés, l'impôt sur le revenu des personnes physiques, la taxe de plus-value sur les terrains bâtis et non bâtis, la contribution forfaitaire à la charge des employeurs », a-t-il fait savoir.

S'agissant de la partie turque, poursuit-il, les impôts ciblés sont l'impôt sur le revenu et l'impôt des sociétés.

Il a par ailleurs souligné que la convention pouvait être dénoncée après une période de cinq ans, à compter de la date de son entrée en vigueur.

« Le gouvernement du Sénégal comme à l'accoutumée, continuera à défendre les intérêts des Sénégalais. Cet accord de convention repose un débat prégnant dans les discussions Nord-Sud, relatif au paiement des impôts là où les richesses se produisent », a-t-il laissé entendre.

Les députés ont également examiné et adopté un autre projet de loi autorisant le Président de la République à ratifier une modification relative à l'Union économique et monétaire Ouest-africaine. « Il s'agit à travers cette modification d'assurer "une distinction entre la dénomination de conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers et celle de certaines collectivités publiques locales et territoriales », a expliqué le ministre des Affaires étrangères aux députés.

L'Assemblée nationale a également examiné le projet de loi autorisant le Chef de l'Etat à ratifier un protocole additionnel de l'Uemoa modifiant et complétant le protocole additionnel relatif aux organes de contrôle de ladite organisation communautaire.

Par ailleurs, les députés ont autorisé le président de la République à ratifier l'Amendement de Doha au protocole de Kyoto à la convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques.

Le cinquième projet de loi a concerné l'autorisation donnée au chef de l'Etat de ratifier l'accord portant création de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique(ACA), adopté à Grand Baie (Maurice) le 18 mai 2000. « Elle apporte une assurance du risque politique en couvrant des événements tels que l'inconvertibilité des monnaies, l'expropriation, la guerre et les troubles civils, ainsi qu'une assurance-crédit qui protège contre le non-paiement », a indiqué le ministre.