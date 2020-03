Sénégal: Actualité du coronavirus - Encore 6 cas suspects testes négatifs au Covid-19

Comme un exercice qui s'impose chaque jour, le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'action sociale, Dr Aloyse Waly Diouf, a fait savoir dans un point de presse tenu hier, lundi 9 mars, que 6 autres cas suspects ont été testés négatifs au nouveau coronavirus.

Aloyse Waly Diouf a informé par suite que l'ambassade de la France n'a pas manqué de remercier toute l'équipe du ministère de la Santé et de l'action sociale, pour la prise en charge du premier cas testé positif au Covid-19 et guéri, en l'occurrence un ressortissant français. Par ailleurs, Dr Aloyse Diouf, a rappelé que le respect des règles d'hygiène doit être toujours de rigueur pour venir à bout du virus. Le Directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Alyose Diouf, a annoncé hier, lundi 9 mars qu' « au total, six prélèvements de cas suspects ont été réalisés et aucun résultat n'est revenu positif. Nous poursuivons la prise en charge des malades hospitalisés au service des maladies infectieuses et tropicales. Et aucun nouveau cas n'a été détecté au Sénégal".

Et de poursuivre en observant que « le Sénégal n'a plus enregistré de cas, à l'exception des cas actuellement pris en charge au service des maladies infectieuses du centre hospitalier et universitaire de Fann ». Par ailleurs, a-t-il fait remarquer, la France n'a pas manqué l'occasion de féliciter le Sénégal pour la prise en charge du premier cas détecté de coronavirus au Sénégal (un ressortissant français) qui, par la suite, a été guéri. « L'ambassadeur de France a envoyé à toute l'équipe du ministre de la Sante et de l'Action sociale, une lettre de remerciement pour la prise en charge du premier cas confirmé au Sénégal », a renseigné le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'action sociale, remerciant au nom du ministre Abdoulaye Diouf Sarr, l'ensemble des acteurs du système de santé qui continuent à être vigilants par rapport à la surveillance épidémiologique, notamment dans les régions. Pour conclure, le ministre de la Santé continue de recommander la vigilance à l'ensemble des acteurs notamment aux populations « qui font partie intégrante du système de surveillance communautaire ».

Mieux, il les appelle à respecter les mesures de prévention. Signalée pour la première fois à Wuhan en Chine le 31 décembre 2019, l'épidémie à coronavirus (Covid-19) connaît une fulgurante progression à travers le monde avec 111282 cas confirmés, 3893 décès et à la date du 9 mars 2020. Ce nouveau virus semble décidément faire la misère sur le plan mondial, paralysant nombre de secteurs comme l'économie, le tourisme, le sport, les transports, entre autres. Si la Chine, première hôte de la maladie semble maîtriser peu à peu la situation avec la chute de la propagation, l'Italie et la France enregistrent une hausse de la contamination au Covid-19 et également de décès. Le continent africain semble moins impacté par le nouveau coronavirus, quoiqu'à la date du 9 mars 2020, neuf pays africains sont affectés par l'actuel coronavirus sur 94 pays concernés à l'échelle mondiale.

BILAN DU COVID 19 EN AFRIQUE 2 décès et 84 personnes contaminées

ÉGYPTE - Le ministère de la santé Égyptien à confirmer 49 cas positifs au nouveau coronavirus et 1 décès survenu le dimanche 8 mars, s'agissant d'un ressortissant Allemand âgé de 60ans. ALGÉRIE - 19 personnes ont été contaminées par le nouveau coronavirus (Covid-19), a déclaré le ministère de la santé Algérien, dont un premier décès annoncé par les responsables sanitaires. Il s'agit de la première personne ayant été infecté du coronavirus. Notons que, 16 personnes infectées sont issues d'une même famille.

AFRIQUE DU SUD - L'Afrique du Sud a annoncé jeudi avoir identifié un premier cas du nouveau coronavirus sur son territoire, un homme de 38 ans qui a récemment séjourné en Italie. Au total, 3 cas ont été confirmé positif au coronavirus sur le sol sud-africain.

MAROC - TUNISIE - CAMEROUN - NIGÉRIA - BURKINA : A la date du 9 mars 2020, 2 cas confirmés positifs au Covid19 dans chacun de ces pays.

TOGO - Il ferme pour le moment la marche avec un seul cas confirmé positif au coronavirus. L'identité de la patiente n'a pas été dévoilée, mais des sources proches ont fait savoir qu'il s'agit d'une ressortissante togolaise