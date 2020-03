Soudan: Le Premier ministre remercie tous ceux qui l'ont soutenu

Khartoum — Le Premier ministre, le Dr Abdallah Hamdouk a exprimé sa gratitude et son appréciation à tous ceux qui ont publié une déclaration ou contactés pour exprimer leur solidarité ou leur soutien à lui contre la tentative d'assassinat ratée qui visait son cortège lundi matin.

Le secrétaire de presse du Premier ministre a déclaré dans un communiqué publié lundi que ce qui s'était passé à la suite d'une attaque terroriste ne visait pas le Premier ministre en personne, mais plutôt le projet de changement que le peuple soudanais oeuvrait a realiser.

Le secrétaire de presse a souligné que Dr Abdallah Hamdouk a remercié en son nom et au nom du peuple soudanais tous ceux qui ont contacté pour solidarité et soutien après l'échec de l'attentat terroriste, et l'attaque perfide de son convoi lundi matin 9 mars 2020, alors qu'il était en route pour effectuer son travail.

Ajoutant que le Premier ministre a également remercié les dirigeants des pays frères et amis et tous les peuples et gouvernements des pays passionnés de paix et de sécurité dans le monde entier, en particulier ceux qui ont exprimé leur soutien à Dr Hamdouk , au peuple et au gouvernement du Soudan, et qui ont condamné l'incident qui a montré la cohésion du peuple soudanais et la fiabilité de ses éléments vivants face aux forces de l'injustice et de la trahison. .

Il a également remercié le gouvernement et le peuple de la République fédérale d'Allemagne, de la France, de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, du Soudan du Sud, de l'Égypte, du Qatar, de la Somalie, de l'Éthiopie, du Tchad, du Canada, des États-Unis d'Amérique et du Royaume-Uni. Son Excellence remercie également l'Union africaine, la MINUAD, les Nations Unies, l'Union européenne et toutes les organisations internationales et régionales qui ont contacté ou télégramme pour exprimer leur soutien au Soudan.

Le Premier ministre a également exprimé sa sincère gratitude et ses remerciements aux forces de lutte armées soudanaises et aux forces politiques soudanaises, qui ont déclaré leurs positions sans équivoque, contre toutes les formes de terrorisme et contre les forces qui tentent de perturber le changement et de freiner la démarche de la transformation démocratique.