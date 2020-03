Soudan: IGAD - La tentative d'assassinat de Hamdock vise à inverser les acquis du peuple

Djibouti — Le Secrétaire exécutif de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), Dr Workneh Gebeyehu a condamné avec la plus grande fermeté la tentative d'assassinat du Dr Abdallah Hamdouk, Premier ministre et président du Conseil des chefs d'État et de gouvernement de l'IGAD, Après une attaque de voiture contre son convoi officiel près du pont Kobar dans la capitale, Khartoum

Un communiqué publié par l'IGAD lundi a déclaré que le Secrétaire exécutif de l'IGAD souhaitait exprimer sa satisfaction pour la sécurité du Premier ministre Hamdock, indemne de ce terrible incident et appelle à une enquête immédiate et rapide afin de traduire en justice les auteurs de ce crime.

La déclaration de l'IGAD a déclaré que le but de la tentative était de renverser les acquis démocratiques que les Soudanais avaient réalisés avec leur révolution

Il a appelé chacun à s'engager à poursuivre le dialogue politique ouvert, complet et global comme seul moyen de garantir la stabilité, la paix et la prospérité à long terme.

(IGAD) a appelé la communauté internationale à soutenir le Soudan, le peuple et le gouvernement, en fournissant tout le soutien politique, diplomatique et matériel possible pendant la période de transition pour assurer les fondements de la paix, de la sécurité et de la stabilité au Soudan.