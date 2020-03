Soudan: Le gouvernement jordanien condamne le ciblage du Premier ministre

Amman — Le gouvernement jordanien a condamné la tentative d'assassinat ratée contre le Premier ministre soudanais Abdallah Hamduk.

Le porte-parole du ministère jordanien des Affaires étrangères, l'ambassadeur Dhaifallah Al-Fayez a confirmé dans un communiqué de presse, rejetant toute tentative visant à compromettre la sécurité et la stabilité de la République du Soudan, soulignant l'importance et la nécessité de se joindre aux efforts régionaux et internationaux de lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes afin de préserver la sécurité et la paix dans la région, tout en affirmant la position de la Jordanie avec le Soudan peuple et gouvernement souhaitant une paix et une sécurité durables au Soudan.